Rekordbesuch: Über 500 Teilnehmende beim 6. Nationalen Ressourcenforum in Salzburg

Das 6. Nationale Ressourcenforum verzeichnete am 27. und 28. Mai in Salzburg einen bedeutenden Meilenstein. Über 500 Personen folgten der Einladung zur hybrid durchgeführten Veranstaltung des Ressourcen Forum Austria. Unter dem Leitthema „Langes Leben für Produkte, Mensch und Natur“ diskutierten Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zukunftsweisende Ansätze zur Ressourcenschonung.

Die Veranstaltung bot ein umfangreiches Programm mit 14 Fachsessions, fünf Diskussionspanels und drei Keynotes. Internationale Expert:innen wie Michael Leube von der IE University Madrid, Nina Eisenmenger von der Universität für Bodenkultur Wien und Harald Friedl von der Circular Economy Innovation Agency teilten ihre Erkenntnisse mit den Anwesenden.

Kreislaufwirtschaft als Zukunftsmodell

Florian Iro, Präsident des Ressourcen Forum Austria, betonte die wachsende Bedeutung der Kreislaufwirtschaft: „Wir treffen mit unserem Thema auf so viel Interesse wie nie zuvor. Kreislaufwirtschaft sichert die Wettbewerbsfähigkeit von morgen und kann unser Standortvorteil werden.“ Iro verweist auf die Tragweite ressourcenschonenden Handelns, um sich für künftige Krisen zu wappnen: „Unser lineares Wirtschaftssystem stößt an seine Grenzen. Politik, Unternehmen und Konsument:innen sind gemeinsam gefordert, damit Kreislaufwirtschaft der Schlüssel für eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Gesellschaft werden kann.“

Das Ressourcen Forum Austria besteht seit 2013 als unabhängige, gemeinnützige Organisation. Die Plattform vernetzt Akteur:innen aus verschiedenen Bereichen. So nahmen unter anderem Vertreter:innen der Landwirtschaftskammer, der Plattform Industrie 4.0, der TU Wien und dem Umweltbundesamt am diesjährigen Nationalen Ressourcenforum teil. Hauptsponsoren der Veranstaltung sind das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, das Land Salzburg, die Stieglbrauerei, Salzburg AG sowie die Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative.

Ausblick und Zukunftsperspektiven

Einmal mehr belegte das Nationale Ressourcenforum seinen Status als zentrale Dialogplattform für Ressourceneffizienz in Österreich. Interessierte können die Aufzeichnungen des Events per Stream bei RingCentral abrufen. Das Ressourcen Forum Austria plant bereits das 7. Nationale Ressourcenforum für das Frühjahr 2027 in Salzburg.