RelaxTax: „Wir wollen das Steuerleben für Millionen von Menschen erleichtern“

RelaxTax aus Wien will sich als digitaler Vorreiter in der Steuerberatung positionieren. Mit der jüngsten Fusion mit Mei Marie geht das Jungunternehmen in Richtung ganzheitlicher Finanzlösungen. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Relaxtax, Dominik Sprenger, werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Die Themen:

  • Die Entstehung von RelaxTax
  • Die Fusion mit Mei Marie
  • Warum das neu geformte Startup eine FlexCo ist und die Vorteile dieser neuen Rechtsform
  • Die zunehmende Bedeutung von digitalen Steuer-Apps
  • Warum es für Privatpersonen und Unternehmen wichtig ist, sich mit Steuern auseinanderzusetzen
  • Der Unterschied zwischen Steuersparen mit Steuervermeidung

 

