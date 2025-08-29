RelaxTax: „Wir wollen das Steuerleben für Millionen von Menschen erleichtern“

RelaxTax⁠ aus Wien will sich als digitaler Vorreiter in der Steuerberatung positionieren. Mit der jüngsten Fusion mit Mei Marie geht das Jungunternehmen in Richtung ganzheitlicher Finanzlösungen. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Relaxtax, Dominik Sprenger, werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Die Themen:

Die Entstehung von RelaxTax

Die Fusion mit Mei Marie

Warum das neu geformte Startup eine FlexCo ist und die Vorteile dieser neuen Rechtsform

Die zunehmende Bedeutung von digitalen Steuer-Apps

Warum es für Privatpersonen und Unternehmen wichtig ist, sich mit Steuern auseinanderzusetzen

Der Unterschied zwischen Steuersparen mit Steuervermeidung

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at.⁠