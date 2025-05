Repair:Fair Wien 2025: Reparaturmesse lockt ins Museumsquartier

Heutzutage landen defekte Geräte oft schneller im Müll als in der Werkstatt. Auch dieses Jahr will die Reparaturmesse Repair:Fair ein Gegenmodell ins Rampenlicht rücken. Die Stadt Wien lädt am 23. und 24. Mai 2025 zur zweiten Auflage des Events ins Museumsquartier. Die Messe öffnet täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt ihre Tore. Besucher:innen erwartet ein umfangreiches Programm rund um Reparatur, Refurbishment, Secondhand und Upcycling.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Ein gutes Leben in unserer Stadt hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun – mit Wertschätzung füreinander, aber auch für die vielen Dinge, die unseren Alltag prägen und die nicht leichtfertig zu Abfall werden sollen.“ Die Repair:Fair Wien mache Kreislaufwirtschaft für alle erlebbar und biete praktische Lösungen für defekte Alltagsgegenstände.

Wiener Reparaturbon mit Erfolgsbilanz

Seit 2. April 2025 steht der Wiener Reparaturbonwieder wieder zur Verfügung. Die Stadt übernimmt bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten, maximal jedoch 100 Euro. Kostenvoranschläge werden mit bis zu 55 Euro gefördert. Seit Einführung 2020 wurden mithilfe des Reparaturbons 48.000 Gegenstände gerettet, was einer CO₂-Einsparung von 3.100 Tonnen entspricht – die jährliche Speicherkapazität eines 242 Hektar großen Waldes.

Messe setzt Zeichen gegen Wegwerfgesellschaft

Tüftler:innen, Nachhaltigkeitsfans und Expert:innen kommen auf der Reparaturmesse zusammen, um Lösungen gegen die Wegwerfmentalität zu präsentieren. Mit Workshops, Vorträgen und Live-Reparaturen soll die Veranstaltung das große Potenzial des Erhaltens beweisen – für die Umwelt, den Geldbeutel und ein bewussteres Konsumverhalten. Mit dabei sind unter anderem Solemates, die Kletterschuhe neu besohlen und die Teddyklinik Döbling – der Name ist Programm. Der Verein Tech2Learn gibt Einblicke in das Refurbishment von alten Laptops und PCs.

Die Messe bietet kostenlose Reparatur-Checks für Fahrräder, Textilien und Elektro-Kleingeräte. Ausstellende führen außerdem Schaureparaturen direkt vor Ort durch und beraten bei größeren Schäden. Der Nachhaltigkeitsgedanke geht über Reparatur hinaus: Besucher:innen können Kleidertauschbörsen nutzen, die Secondhand-Stände durchstöbern sowie an Upcycling-Workshops teilnehmen. Informationsstände bieten Beratung zu nachhaltigem Konsumverhalten. Ein musikalisches Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab. Hier gibt es alle Infos zum diesjährigen Programm.