Romy Robotics: „Wir modernisieren die Reinigungsbranche“

Eine Flotte von Staubsaugerrobotern, die das Büro automatisiert säubern: So lautet das Angebot des Startups ⁠Romy Robotics⁠. Beim City-Pitch der #glaubandich Challenge in Salzburg hat die Jungfirma aus Linz den Sieg in der Kategorie AI & Robotics den Sieg errungen. Im Podcast zu Gast ist Romy Robotics-CEO Harold Artes, die Themen:

Wie Romy Robotics die Reinigungsbranche modernisieren will

Die Roboterflotte des Startups und ihre Anwendungsbereiche

Was die Roboter von bekannten Exemplaren unterscheidet

Das neuronale Netzwerk der Jungfirma

Die Entstehungsgeschichte von Romy Robotics

Der Startup-Erfahrungsschatz von Harold Artes und seinem Team

Warum das Startup in China und nicht in Europa produziert

Die #glaubandich Challenge



