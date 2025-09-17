Schwedisches AI-Unicorn Sana wird von Workday um 1,1 Milliarden Dollar gekauft

Nordeuropa im KI-Fieber: Der US-amerikanische Enterprise-Software-Anbieter Workday hat eine Übernahmevereinbarung mit dem Stockholmer KI-Unternehmen Sana bekannt gegeben. Der Kaufpreis beträgt rund 1,1 Milliarden US-Dollar für alle ausstehenden Aktien des schwedischen AI-Unicorns. Workday, vor allem in den USA gerne genutzt für Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung, bringt an der Börse etwa 59 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung auf die Waage.

Sana wurde 2016 in Stockholm gegründet und hat sich auf die Entwicklung von KI-basierten Unternehmenstools spezialisiert. Das Unternehmen bietet hauptsächlich zwei Kernprodukte an: Sana Learn, eine KI-native Lernplattform, und Sana Agents, eine Plattform zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Nach eigenen Angaben nutzen bereits über eine Million Anwender in hunderten von Unternehmen die Sana-Produkte.

Joel Hellermark, Gründer und CEO von Sana, wird nach der Übernahme seine Rolle weiterführen. Das Unternehmen gilt als eines der führenden AI-Unicorns Europas im Enterprise-Bereich. Neben Sana fanden in Europa mehrere weitere AI-Exits statt: Silo AI aus Finnland wurde für eine knappe Milliarde Dollar durch Chip-Hersteller AMD gekauft, Cognigy aus Deutschland ging ebenfalls um eine knappe Milliarde Dollar in die USA.

Strategische Ausrichtung der Übernahme

Workday plant, Sana-Technologie zu nutzen, um eine neue Benutzeroberfläche für seine Plattform zu entwickeln. Diese soll Unternehmenswissen, Daten, Aktionen und Lerninhalte in einer einheitlichen Arbeitsumgebung zusammenführen. Die Integration soll Workdays 75 Millionen Nutzern zugutekommen.

Die Übernahme fügt sich in Workdays Strategie ein, seine Plattform um KI-Funktionalitäten zu erweitern. Gerrit Kazmaier, Präsident für Produkt und Technologie bei Workday, bezeichnet die Akquisition als Teil der Vision, „die Zukunft der Arbeit neu zu gestalten“.

Produktintegration und Weiterentwicklung

Nach der Übernahme sollen Sanas bestehende Produkte weiterentwickelt und gleichzeitig in die Workday-Plattform integriert werden. Sana Learn wird dabei Workday Learning um personalisierte Lernfunktionen ergänzen, während Sana Agents Automatisierungsmöglichkeiten für Arbeitsabläufe bieten soll.

Die KI-Agenten sollen verschiedene Funktionen übernehmen können, darunter die Suche in Unternehmensdaten, die Erstellung von Dokumenten und Präsentationen sowie die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.

Transaktionsdetails

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 von Workday (Ende Januar 2026) erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Als Finanzberater fungiert Allen & Company LLC für Workday, während Orrick die rechtliche Beratung übernimmt. DLA Piper berät Sana in rechtlichen Angelegenheiten.

Die Übernahme unterstreicht den anhaltenden Trend zur Konsolidierung im KI-Markt für Unternehmensanwendungen und Workdays Ambitionen, seine Position in diesem wachsenden Segment zu stärken.