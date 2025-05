Smiling Food holt Sieg beim „Startup World Cup Austria“

Das österreichische FoodTech-Startup Smiling Food hat sich beim diesjährigen Finale der Startup World Cup Austria gegen elf Mitbewerber durchgesetzt. Der Wettbewerb, der von invest.austria in Kooperation mit AustrianStartups und der Wirtschaftskammer Österreich veranstaltet wurde, fand im Rahmen der ViennaUP statt.

Smiling Food ist Trending Topics-Lesern bereits bestens bekannt. Das Startup rund um Gründerin Lisa Reiss arbeitet an einem Baukastensystem für Zuckeralternativen. Reiss ist nach wie vor zu 100 Prozent Eigentümerin der dahinter stehenden All But Sugar GmbH. Smiling Food setzte sich im Finale gegen RNAnalytics, ComCom, 21energy, LKK Together Development, byeagain, Minimist, Carbony, Social Cooling, MUST Visibility, Tumbleweed und Benmo durch.

Ticket nach San Francisco gesichert

Als Sieger des nationalen Vorentscheids erhält Smiling Food die Gelegenheit, Österreich beim Finale in San Francisco zu vertreten. Dort winkt dem Gesamtsieger ein Investment von einer Million US-Dollar. Das Startup wird vor internationalen Investoren aus dem Silicon Valley pitchen und hat die Chance, globale Aufmerksamkeit für seine Technologie zu gewinnen.

Dem Finale in Wien gingen vier regionale Vorentscheide in Innsbruck, Linz, Wien und Graz voraus, bei denen sich jeweils drei Startups für das Hauptevent qualifizierten. Die zwölf Finalisten präsentierten ihre Geschäftsideen vor einer hochkarätigen Jury, der Nina Wöss (Fund F), Werner Müller (FFG), Kambis Kohansal (WKO), Pavlina Filippi (A1), Kal Deutsch (Silicon Valley in Your Pocket) und Gregory Gorman (Seed2Exit) angehörten.

Neben dem Hauptsieger Smiling Food wurde 21 Energy als Community Winner ausgezeichnet. Das Tiroler Startup baut einen Bitcoin-Ofen für seine Kunden. Das Gerät ist ein kleines Mining-Gerät für die Kryptowährung und kann durch seine Abwärme Innenräume wie etwa ein Wohnzimmer oder ein Büro heizen.