Startschuss für den neuen First Incubator: aws beauftragt THX, Creative Region & Jörg Schlipfinger

Die Austria Wirtschaftsservice (aws) beauftragt ein Konsortium aus THX, Creative Region Linz & Upper Austria und Jörg Schlipfinger mit der inhaltlichen Begleitung des aws First Incubator. Das Förderprogramm unterstützt Gründungsteams in Österreich von der frühen Konzeptionsphase bis zur Marktfähigkeit. THX übernimmt die inhaltliche Gesamtleitung, während Jörg Schlipfinger als Co-Lead mit Fokus auf Geschäftsmodellentwicklung und Finanzierungsstrategien fungiert. Die Creative Region bringt ihre Expertise in Leadership-Themen und Community-Aufbau ein.

Der aws First Incubator richtet sich an Projekte in der Vorgründungs- oder frühen Gründungsphase mit gesellschaftlichem Mehrwert und Innovationspotenzial. Geförderte Teams erhalten Coaching, Mentoring, Workshops, finanzielle Unterstützung bis zu 55.000 Euro pro Projekt sowie Zugang zu einem österreichweiten Netzwerk. Das Programm zielt darauf ab, die Zahl wissens- und technologieintensiver Unternehmensgründungen zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich zu stärken.

Programmschwerpunkte und innovative Ansätze

Neben klassischen Bausteinen wie Businessmodellentwicklung und Finanzierung setzt das Programm besondere Schwerpunkte: starke Vernetzung mit relevanten Unternehmen durch innovative Formate wie Learning Journeys, direkte Einbindung von Zielgruppen in den Entwicklungsprozess, Markttests für Prototypen statt theorielastiger Modelle sowie Fokus auf Leadership und Persönlichkeitsentwicklung. In mehreren Calls werden Startups ausgewählt, die das Konsortium über die kommenden Jahre begleitet und für die ein individuell abgestimmtes Supportangebot entwickelt wird.

Thomas Hauer und Marlene Fleischanderl von THX erklären: „Gründen heißt: Verantwortung übernehmen für eine Idee, für ein Team, für ein Unternehmen. Wir wollen Gründer*innen dabei unterstützen, Klarheit zu gewinnen, gute Entscheidungen zu treffen und Organisationen aufzubauen, die nachhaltig erfolgreich sein können. Dass wir dieses Programm gemeinsam mit der aws und starken Partner*innen gestalten dürfen, freut uns sehr und wir sind bereit und gespannt auf alles, was kommt.“

Regionale Expertise mit nationaler Wirkung

Georg Tremetzberger, Geschäftsführer der Creative Region Linz & Upper Austria GmbH, betont: „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Austria Wirtschaftsservice GmbH und darüber, dieses wichtige Programm gemeinsam mit unseren beiden Partner*innen THX und Jörg Schlipfinger umsetzen zu dürfen. Damit wollen wir ein Umfeld schaffen, in dem junge Talente Wurzeln schlagen und ihre Vision unternehmerisch verwirklichen können.“

Doris Lang-Mayerhofer, Aufsichtsratsvorsitzende der Creative Region, ergänzt: „Die Begleitung und Entwicklung innovativer Gründungsteams hat in Oberösterreich seit Jahren einen hohen Stellenwert – viele Akteur*innen wie die Creative Region leisten hier kontinuierlich Pionierarbeit. Umso erfreulicher ist es, dass das Know-how der Creative Region nun auch im Rahmen des aws First Incubator österreichweit zum Einsatz kommt.“

Die Bewerbungsphase für Call #3 des aws First Incubator läuft vom 25. Juni bis 7. August 2025, 12 Uhr mittags. Das Programm steht Personen ab 18 Jahren ohne Alterslimit offen und akzeptiert multilinguale Einreichungen, wobei Englisch als Programmsprache dient. Der First Incubator startet im Herbst 2025.