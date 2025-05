Storebox und myflexbox gehen Partnerschaft bei Paketstationen ein

Warum konkurrieren, wenn man auch kooperieren kann? Das österreichische Logistik-Scale-up Storebox und der Paketstationen-Anbieter myflexbox haben eine umfassende Partnerschaft angekündigt. Bis Ende 2025 sollen mehr als 160 Paketstationen an Storebox-Standorten in Deutschland und Österreich in das myflexbox-Netzwerk integriert werden.

Die Kooperation umfasst zwei Komponenten: myflexbox übernimmt 60 bereits vorhandene Paketstationen von Storebox und installiert zusätzlich 100 neue Locker-Systeme an ausgewählten Storebox-Standorten. Der Ausbau erfolgt in mehreren Phasen – 60 neue Stationen sollen im Sommer 2025 in Deutschland eröffnen, weitere 40 im vierten Quartal desselben Jahres.

Marktpositionierung der Partner

Storebox betreibt nach eigenen Angaben über 370 Standorte mit mehr als 21.000 Abteilen in sechs europäischen Ländern und positioniert sich als führender Anbieter digitaler Lager- und Logistiklösungen – das Geschäft mit Paketstationen wird myflexbox überlassen. „Die Nachfrage nach smarten, urbanen Logistiklösungen wächst stetig. Mit myflexbox gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt: eine nachhaltige, flexible und skalierbare Infrastruktur für die letzte Meile zu schaffen. Die neue Kooperation ist für uns ein ausgezeichneter Wachstumstreiber – sowohl strategisch als auch wirtschaftlich“, so Storebox-CEO Johannes Braith.

myflexbox wiederum verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1.100 Paketstationen in über 300 Städten in Deutschland und Österreich. Das 2018 gegründete Unternehmen beschreibt sein System als anbieteroffen und kooperiert mit verschiedenen Paketdiensten. „Die Partnerschaft ermöglicht es uns, die urbane Logistik zu transformieren und den Service für unsere Kund:innen signifikant zu verbessern. Unsere Systeme ergänzen sich ideal: Während Storebox durch stadtnahe Infrastruktur punktet, bieten wir die passende Technologie für eine sichere, bequeme und nahtlose Out-of-Home-Delivery“, so Jonathan Grothaus, CEO und Founder von myflexbox.