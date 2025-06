STURC und All But Sugar gewinnen bei Startup-Initiative „Grow“

Die Startup-Initiative „Grow“ von Deloitte Österreich und Impact Hub Vienna zeichnet in ihrer vierten Runde zwei Wiener Startups aus. STURC und All But Sugar setzen sich gegen zahlreiche Mitbewerber durch und erhalten neben einem Preisgeld auch Beratungsleistungen.

Das Programm läuft über ein halbes Jahr und beinhaltet Workshops sowie Mentoring durch Experten beider Organisationen. Aus allen Bewerbungen wählt eine Fachjury zunächst sechs Finalisten aus, die ihre Konzepte in finalen Pitches präsentieren. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg und Nachhaltigkeit.

Innovative Materialien aus Kaffeeabfällen

Den ersten Platz und damit 10.000 Euro Preisgeld erhält STURC. Das Startup entwickelt Holzplatten aus Kaffeeabfällen als Alternative zu herkömmlichen MDF-Platten. „Die Teilnehmer haben uns gezeigt, wie sich wirtschaftlicher Fortschritt und ökologische Verantwortung verbinden lassen“, erklärt Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. Das Unternehmen erhält zusätzlich 50 Stunden Beratungsleistung.

All But Sugar, auch bekannt als Smiling Food, belegt den zweiten Platz. Das Startup entwickelt ein System für Zuckeralternativen, das die positiven Eigenschaften von Zucker nachbildet, ohne dessen Nachteile zu übernehmen. Dafür nutzt das Team Datenwissenschaft und Prozessinnovation. Sie erhalten 5.000 Euro Preisgeld sowie ebenfalls 50 Beratungsstunden.

Potenzial für die österreichische Wirtschaft

Jakob Detering, Geschäftsführer des Impact Hub Vienna, sieht in den Finalisten großes Potenzial: „Es begeistert mich zu sehen, mit welcher Innovationskraft junge Startups nachhaltige Lösungen entwickeln. Die vielfältigen Ansätze im Bereich Klimaschutz und Energie unterstreichen das enorme Potenzial für die österreichische Wirtschaft.“

Die Gewinner-Startups erhalten nun über mehrere Monate Unterstützung durch Experten von Deloitte. Dabei steht die Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle im Fokus, um die nachhaltigen Innovationen erfolgreich am Markt zu etablieren.