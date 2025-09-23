Sunhat und CommerzVentures: Das Compliance-Startup und sein Investor im Interview

Das deutsche Startup ⁠Sunhat⁠ hat eine KI-basierte Compliance-Plattform an den Start gebracht, mit der Unternehmen ESG- und regulatorische Daten für Kunden, Aufsichtsbehörden und Investoren verifizieren können – und das ist Investoren jetzt wert, 9,2 Millionen Euro in der Series A zu investieren.

KI an der Schnittstelle zwischen Regulierung und Nachhaltigkeit berührt da gleich mehrere sensible aktuelle Themen – und wir sprechen darüber mit Lukas Vogt, CEO von Sunhat, und Paul Morgenthaler von ⁠CommerzVentures⁠. Weitere Themen:

Die Lösung und das Geschäftsmodell von Sunhat

Das Investment von CommerzVentures

Regulierung in der EU und ob diese Innovationen wirklich schadet

Wie Europa von LLM-Anbietern aus den USA unabhängiger werden kann

Wie sich die Trump-Regierung auf das Thema ESG auswirkt

Die aktuelle Investoren-Stimmung in Europa

