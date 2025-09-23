Podcast

Sunhat und CommerzVentures: Das Compliance-Startup und sein Investor im Interview

Das deutsche Startup Sunhat hat eine KI-basierte Compliance-Plattform an den Start gebracht, mit der Unternehmen ESG- und regulatorische Daten für Kunden, Aufsichtsbehörden und Investoren verifizieren können – und das ist Investoren jetzt wert, 9,2 Millionen Euro in der Series A zu investieren.

KI an der Schnittstelle zwischen Regulierung und Nachhaltigkeit berührt da gleich mehrere sensible aktuelle Themen – und wir sprechen darüber mit Lukas Vogt, CEO von Sunhat, und Paul Morgenthaler von CommerzVentures. Weitere Themen:

  • Die Lösung und das Geschäftsmodell von Sunhat
  • Das Investment von CommerzVentures
  • Regulierung in der EU und ob diese Innovationen wirklich schadet
  • Wie Europa von LLM-Anbietern aus den USA unabhängiger werden kann
  • Wie sich die Trump-Regierung auf das Thema ESG auswirkt
  • Die aktuelle Investoren-Stimmung in Europa

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at.

