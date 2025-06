5 Minuten pro Batterietausch: Tokio bekommt erste Akku-Wechselstation für Taxis und LKWs

Ein Konsortium aus vier Unternehmen plant ab September 2025 den Start eines mehrjährigen Pilotprojekts für Batterie-Wechselsysteme in Tokyo. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), Mitsubishi Motors Corporation, das amerikanische Unternehmen Ample und der Logistikdienstleister Yamato Transport wollen mehr als 150 Elektro-Nutzfahrzeuge mit Wechselbatterien und 14 modulare Batteriewechselstationen in der japanischen Hauptstadt einsetzen.

Das Projekt, das von der Tokioter Stadtregierung im Rahmen des „Technology Development Support Project for Promoting New Energy“ unterstützt wird, sieht den Einsatz verschiedener Fahrzeugtypen vor. Zum Einsatz kommen der elektrische Leicht-Lkw eCanter von MFTBC sowie der Minicab EV von Mitsubishi Motors, ein elektrischer Kleintransporter der Kei-Car-Klasse.

Technische Umsetzung und Effizienz

Die technische Besonderheit des Systems liegt in der kurzen Wechselzeit von nur fünf Minuten pro Batterietausch. Der Prozess läuft vollautomatisch ab, sodass die Fahrer ihr Fahrzeug nicht verlassen müssen. Die von Ample entwickelten kompakten Wechselstationen sind speziell für den Einsatz in dicht besiedelten urbanen Gebieten konzipiert und können zusätzlich als Energiespeicher für erneuerbare Energien dienen.

Das Projekt baut auf bereits gewonnenen Erfahrungen auf. Bereits 2024 führten Yamato Transport, MFTBC und Ample einen erfolgreichen Pilotversuch in Kyoto durch, bei dem sowohl Lieferfahrzeuge als auch Taxis mit Wechselbatterien zum Einsatz kamen. Diese Tests bestätigten die Praxistauglichkeit des Systems für verschiedene Fahrzeugtypen und Marken.

Klimaziele und Wirtschaftlichkeit

Die Initiative unterstützt Japans Klimaziele, die eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 46 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2013 vorsehen. Der Transportsektor ist dabei von besonderer Bedeutung, da er etwa 19 Prozent der gesamten CO₂-Emissionen des Landes verursacht. Die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugflotten spielt daher eine zentrale Rolle in Japans Dekarbonisierungsstrategie.

Das Konsortium steht weiteren Automobilherstellern, Flotten- und Logistikbetreibern offen. Ziel ist es, die Alltagstauglichkeit von Batteriewechselsystemen für gewerbliche E-Fahrzeuge zu demonstrieren und eine Grundlage für die kommerzielle Nutzung dieser Technologie in Japans größter Stadt zu schaffen.