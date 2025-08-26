Trumps Medienunternehmen kooperiert mit Crypto.com, CRO-Token wächst 22%

Trump Media & Technology Group (DJT), zu der auch Trumps Social-Media-Plattform Truth Social gehört, hat eine umfassende Partnerschaft mit der Kryptobörse Crypto.com angekündigt, die eine gegenseitige Investition in Höhe von 155 Millionen US-Dollar und die Integration des CRO-Tokens in die Truth Social-Plattform umfasst.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Trump Media CRO-Token im Wert von 105 Millionen US-Dollar erwerben, was etwa 2% der gesamten Marktkapitalisierung des Tokens entspricht. Im Gegenzug investiert Crypto.com 50 Millionen US-Dollar in DJT-Aktien.

Die Vereinbarung sieht die Integration der Wallet-Infrastruktur von Crypto.com in Truth Social vor. CRO soll als Utility-Token für Belohnungssysteme und Abonnements auf der Plattform fungieren. Nutzer können künftig plattformeigene „Gems“ in CRO-Token umwandeln und CRO für Abonnements sowie vergünstigte Services verwenden.

Neue Treasury-Gesellschaft geplant

Die Unternehmen wollen gemeinsam die „Trump Media Group CRO Strategy Inc.“ gründen, die über eine Fusion mit der SPAC Yorkville Acquisition Corp. an die Börse gebracht werden soll. Das Unternehmen wird unter dem Ticker „MCGA“ gehandelt werden und plant, der weltweit größte CRO-Inhaber mit rund 6,3 Milliarden Token zu werden.

CEO Kris Marszalek von Crypto.com erklärte, dass zunächst 200 Millionen US-Dollar für weitere Token-Käufe bereitstehen, mit möglichen zusätzlichen Mitteln von bis zu 420 Millionen US-Dollar und einer Kreditlinie von 5 Milliarden US-Dollar.

Der CRO-Token verzeichnete nach der Ankündigung einen Kursanstieg von mehr als 22% innerhalb von 24 Stunden auf 19,60 Cent. Das Handelsvolumen stieg um 700% auf 310 Millionen US-Dollar. DJT-Aktien legten 3,5% auf 17,82 US-Dollar zu.

Trumps Familie profitiert vom Krypto-Trend

Die Partnerschaft reiht sich in den wachsenden Trend ein, dass börsennotierte Unternehmen Kryptowährungen als Treasury-Assets erwerben. Laut bitcointreasuries.net halten 174 öffentliche und 60 private Unternehmen zusammen Bitcoin im Wert von 396 Milliarden US-Dollar. Auch andere Altcoins wie Solana und Ethereum werden zunehmend als Unternehmensreserven gehalten.

Trump Media wird seine CRO-Bestände bei Crypto.com verwahren und staken lassen, um zusätzliche Erträge zu generieren. Unter Trump wurden etwa durch den GENIUS Act und weiteren Maßnahmen Krypto-Assets gefördert, auch zum eigenen Nutzen der Trump-Familie. Aus dieser gingen bereits Memecoins hervor, wie auch gibt es einen eigenen Stablecoin namens USD1 aus einem weiteren Trump-nahen Unternehmen, nämlich World Liberty Financial.