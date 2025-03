Tschechisches Fintech Flowpay erhält 30 Millionen Euro für KMU-Finanzierung

Das tschechische Fintech-Startup Flowpay hat eine Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro von Fasanara Capital erhalten. Diese Mittel sollen für die Bereitstellung von Betriebskapital für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verwendet werden. Flowpay will das Investment nutzen, um sich im Bereich Embedded Finance weiter zu etablieren.

AI-basierte Lösung für KMU-Kredite

Flowpay, gegründet 2021 von William Jalloul, hat sich auf die Entwicklung einer technologiegestützten Kreditplattform spezialisiert. Das Unternehmen nutze künstliche Intelligenz und fortschrittliche Datenmodelle, um Kreditanträge von KMUs schnell und effizient zu bewerten. Flowpay gibt an, im Gegensatz zu traditionellen Banken auf umfangreiche Papierdokumentation zu verzichten und sich stattdessen direkt mit den Kassensystemen oder E-Commerce-Plattformen der Antragsteller:innen zu verbinden.

Die Technologie soll eine automatisierte Bewertung der Kreditwürdigkeit und des Geschäftspotenzials ermöglichen, wodurch der Prozess von der Antragstellung bis zur Kreditvergabe erheblich beschleunigt werde. Flowpay richtet sich mit ihrer Innovation in erster Linie an KMUs, die Schwierigkeiten haben, über traditionelle Finanzierungswege Kapital zu erhalten.

Expansion und Wachstumsstrategie

Mit der neuen Finanzierung plant Flowpay eine schnelle Expansion über die bestehenden Märkte Tschechien, Slowakei und Niederlande hinaus. CEO William Jalloul formuliert dabei ein ambitioniertes Ziel: Das Unternehmen strebt an, sich als führende Embedded-Finance-Lösung in Europa zu etablieren. „Unser Ziel ist es, das nächste tschechische Unicorn zu werden“, so Jalloul.

Die bevorstehende Expansion werde durch die ursprünglichen Investoren unterstützt, zu denen der globale Frühphaseninvestor Techstars sowie tschechische Risikokapitalgeber wie Soulmates Ventures und DEPO Ventures gehören. Auch die Business Angels Mark Ransford, Martin Herrmann und Kartik Varma sind an dem Unternehmen beteiligt.

Fasanara Capital als strategischer Partner

Der neue Finanzierungspartner Fasanara Capital verwaltet ein Vermögen von etwa 4,5 Milliarden Dollar und ist auf technologiegestützte Kreditlösungen spezialisiert. Matt Kus, Partner bei Fasanara Capital, betont die strategische Bedeutung der Partnerschaft: „Wir glauben, dass die Zukunft der Finanzmärkte von der Einführung moderner Technologie abhängt, um kleineren Akteuren, die zunehmend von Banken zurückgelassen werden, effektiv Zugang zu Finanzierung zu verschaffen.“