UNLEASH World 2023: Die Zukunft der Arbeitswelt im Fokus

Die UNLEASH WORLD gilt als eine der am schnellsten wachsenden HR-Veranstaltungen in Europa und den Vereinigten Staaten. Sie kehrt am 17. und 18. Oktober 2023 zum 11. Mal nach Paris zurück. Für das Jahr 2023 setzten sich die Organisator: innen das Ziel, die Wirkung von Technologien wie Künstliche Intelligenz bei der Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft zu erkunden. Auf der Veranstaltung werden sowohl Startups als auch große Fortune-500-Firmen präsentiert, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, maßgeblich beeinflussen sollen.

Treffpunkt für hochrangige HR- und Unternehmensführer:innen

UNLEASH sieht sich als wichtigen Marktplatz für Personalwesen und innovative Technologien zur Gestaltung der Zukunft der Arbeit. Als Informationsquelle möchte die Plattform Führungskräfte weltweit durch Nachrichten, Analysen und Markttrends inspirieren. UNLEASH will zudem den Austausch von erfolgreichen Ideen, Networking und Geschäfte fördern und strebt danach, weltweit die erste Anlaufstelle und der beste Marktplatz für Führungskräfte in den Bereichen Personalwesen, Personalbeschaffung und Fortbildung zu sein.

„UNLEASH ist die einflussreichste HR-Veranstaltung der Welt, auf der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, das ‚Who is Who‘ der Branche von einigen der aufregendsten Marken und Arbeitgeber der Welt zu treffen – unter einem Dach und an zwei Tagen mit persönlichen Gesprächen“, sagt Marc Coleman, CEO und Gründer von UNLEASH, stolz.

Über die letzten zehn Jahre hinweg hat sich die Konferenz tatsächlich als bekannte Anlaufstelle für Personalmanagement, Rekrutierung und Weiterbildung etabliert. Die Veranstaltung vereint regelmäßig Führungskräfte aus Startups bis hin zu den Fortune 500-Unternehmen, um ihnen die Gelegenheit zu bieten, ihre Technologien einem breiten Publikum vorzustellen und gemeinsam die „Arbeitswelt der Zukunft maßgeblich zu beeinflussen“.

Unter den Redner:innen für dieses Jahr finden sich hochrangige HR- und Unternehmensführer:innen wie Barbara Lavernos, stellvertretende CEO von L’Oréal, Josh Bersin, Gründer der JB Academy, Katarina Berg, CHRO von Spotify, Annick de Vanssay, CHRO von Sodexo, sowie die englische Rugbylegende Jonny Wilkinson CBE.

Ein Blick auf die Agenda von UNLEASH 2023

Die UNLEASH World 2023 verspricht, „die Grenzen des Personalwesens neu zu definieren und einen tiefgreifenden Wandel in der Geschäftswelt zu zeigen“. Mehr als 5.000 HR-Führungskräfte aus über 100 Ländern werden erwartet, um an diesem Branchentreffen teilzunehmen. In insgesamt 12 Theatern werden die Teilnehmer innovative Hauptredner:innen hören.

Während der Keynotes auf der Hauptbühne und in weiteren Sitzungsräumen erhalten die Teilnehmer:innen Einblicke in einige der dringendsten Themen, darunter die Schaffung exponentieller Organisationen im modernen Zeitalter. Ein weiteres zentrales Thema, das auf der Agenda steht, ist die Diskussion über das anpassungsfähige Unternehmen und die Rolle der HR-Technologie im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.

Die Veranstaltung wird sich auch eingehend mit der Beziehung zwischen Technologie und Mensch in einer stark vernetzten Welt auseinandersetzen und dabei betonen, wie diese beiden Aspekte harmonisch zusammenwirken können. Ein weiterer bedeutender Schwerpunkt der Konferenz wird die Erörterung sein, wie man die Kraft der Resilienz und die Fähigkeit zur Neuerfindung nutzen kann, um den ständigen Veränderungen in der Arbeitswelt erfolgreich zu begegnen.

Schließlich werden auf der Veranstaltung Strategien zur Mitarbeiter:innenbindung und zur Gestaltung des Sozialvertrags in der heutigen Welt der Talentgewinnung und -bindung ausführlich behandelt, um den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden.

UNLEASH World Startup Program

Ein weiteres großes Highlight soll außerdem das UNLEASH World Startup Program sein, das Startups fördert. Als eine Art Startplattform für die Zukunft der HR-Technologie hat es bereits beeindruckende 10 Milliarden Euro an Finanzmitteln für sein Netzwerk von Startups gesammelt. Im Jahr 2023 will der UNLEASH World Startup Award aufstrebenden Unternehmen in der Frühphase eine Chance bieten, ihren Durchbruch zu erzielen. Diese Auszeichnung, eingeführt im Jahr 2011, dient nicht nur als Trophäe, sondern als entscheidendes Tor zu Finanzierungen und exponentiellem Wachstum. Die letzten vier Gewinner:innen und Zweitplatzierten konnten UNLEASH nach bereits in wenigen Monaten erhebliche Finanzmittel sichern.