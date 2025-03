US-Leitzins bleibt wo er ist, Krypto-Assets springen deutlich nach oben

In den letzten 24 Stunden hat der Kryptomarkt ordentlich Fahrt aufgenommen. Bitcoin (BTC) ist um 4,2% gestiegen und steht jetzt bei 85.542 USD. Ethereum (ETH) hat auch einen kleinen Anstieg von 0,7% hingelegt und liegt bei 2.034,94 USD. XRP hat mit einem Plus von 10,6% auf 2,50 USD richtig Gas gegeben, und Cardano (ADA) ist um 5,5% auf 0,7329 USD geklettert.

Unter den Top-20-Token gab es ebenfalls einige bemerkenswerte Bewegungen. Solana (SOL) verzeichnete einen Anstieg von 8,3%, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hindeutet. Polkadot (DOT) legte um 6,1% zu, während Binance Coin (BNB) einen moderaten Anstieg von 2,4% erlebte. Diese Bewegungen zeigen, dass die Dynamik im Markt breit gefächert ist und viele der führenden Kryptowährungen von der aktuellen Marktstimmung profitieren.

Bei den Bitcoin-ETFs ging es ebenfalls rund. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben einen Gesamtzufluss von 209 Millionen USD verzeichnet, was den längsten positiven Trend seit Anfang Februar markiert. BlackRocks IBIT, der größte Spot-Bitcoin-ETF, führte mit einem Zufluss von 182,12 Millionen USD. Das ist ein ziemlicher Umschwung nach fünf Wochen mit Abflüssen, bei denen 5,4 Milliarden USD abgezogen wurden.

Angst dominiert den Markt weiterhin

Der Crypto Fear & Greed Index zeigt aktuell einen Wert von 32, was auf „Fear“ hindeutet. In den letzten Wochen ist der Index von einem neutralen Wert von 49 am 20. Februar 2025 kontinuierlich gesunken, was auf eine wachsende Vorsicht unter den Anlegern hindeutet.

Was ist in den vergangenen 24 Stunden passiert? Vor allem eines: Die US-Notenbank Federal Reserve hat, wie erwartet, den US-Leitzins dort belassen, wo er gerade ist, nämlich bei 4,25 bis 4,50 Prozent. Damit erweist sich Fed-Chef Jerome Powell standhaft gegen das Begehr von Donald Trump, die Zinsen zu senken – und dämpft hingegen die Befürchtungen, dass die US-Inflation wieder los galoppieren könnte. Trumps Zollpolitik hat zuletzt die Sorgen vor einer US-Rezession erhöht, der US-Präsident kann eine solche nicht mehr ausschließen.

Das hat sich am Mittwoch positiv auf Krypto-Kurse ausgewirkt, auch bei Tech-Aktien haben am Mittwoch deutlich positiv reagiert. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil eigentlich hohe Zinsen gerade für risikoreichere Assets wie eben Kryptowährungen und Tech-Aktien nicht so gut sind. Im heutigen Fall aber gibt es offenbar ein kleines Aufatmen an den Märkten.