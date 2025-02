Verbund X Ventures investiert in Berliner Early-Stage-Fonds Vireo Ventures

Ein Fonds, der in einen anderen Fonds investiert: Österreichs größter Energieversorger VERBUND machtt mit seiner Corporate Venture Capital Unit VERBUND X Ventures zwar auch viele Direkt-Investments in Startups und Scale-ups, hat jetzt aber auch eine bedeutende Investition in den Berliner Venture Capital Fonds Vireo Ventures gemacht. Das zielt darauf ab, innovative Technologien im Bereich Elektrifizierung und Digitalisierung zu fördern.

VERBUND X Ventures wird neben dem European Investment Fund und EnBW Ventures der größten strategische Investor in Vireo Ventures. Der in Berlin ansässige Fonds konzentriert sich auf europäische Frühphasen-Startups im Bereich der Energie- und Mobilitätswende. Mit einem Fondsvolumen von 50 Millionen Euro finanziert Vireo Ventures gezielt Unternehmen, die skalierbare digitale Lösungen in den Bereichen Energieversorgung, Mobilität und Industrie entwickeln.

Fokus auf innovative Energielösungen

Das Portfolio von Vireo Ventures umfasst bereits Unternehmen wie Eco2Grow, Green Fusion und PIONIX. Diese Startups entwickeln Lösungen von KI-basiertem Heizungsmanagement bis hin zu Open-Source-Systemen für Elektrofahrzeug-Ladestationen.

„Diese Investition unterstreicht unsere Bemühungen, einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Für VERBUND AG stellt die Beteiligung an Vireo Ventures eine strategische Möglichkeit dar, die Energietransformation voranzutreiben und durch Corporate Venture Capital wegweisende Technologien zu identifizieren und zu unterstützen“, so Michael Strugl, CEO der VERBUND AG.

Die Partnerschaft soll Synergien ermöglichen: Während Vireo Ventures vom umfangreichen Netzwerk des österreichischen Energieversorgers profitiert, erhält VERBUND X Ventures Zugang zu innovativen Technologien und vielversprechenden Startups über den Dealflow der Berliner. Franz Zöchbauer, Geschäftsführer von VERBUND X Ventures, hebt besonders die gemeinsame strategische Ausrichtung und das Potenzial für Co-Investmentmöglichkeiten hervor.

Marktpotenzial und Zukunftsaussichten

Die Investition erfolgt in einem dynamischen Marktumfeld: Der Energiesektor ist für etwa 70 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Aktuelle Analysen zeigen, dass Elektrifizierungs-Startups zwischen 2019 und 2024 bereits 62 Prozent aller Climate-Tech-Venture-Capital-Investitionen auf sich vereinen konnten.