Verified Social Enterprise: Unternehmen mit gesellschaftlichem Auftrag rücken ins Rampenlicht

Bereits zum vierten Mal wurden sozial besonders engagierte und nachhaltig innovative Unternehmen mit dem VSE-Label (Verified Social Enterprise) ausgezeichnet – initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und im Beisein von Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Mit den 15 neuen Preisträger:innen steigt die Zahl der zertifizierten Social Enterprises in Österreich auf 60 – ein starkes Signal für unternehmerisches Engagement mit sozialer Verantwortung.

Social Enterprises als Motoren des Wandels

In Österreich agieren geschätzt rund 2.500 Social Enterprises – Unternehmen, die wirtschaftliche Tätigkeit mit gesellschaftlichem oder ökologischem Nutzen verbinden. Sie gelten als Schlüsselakteure für sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel. Um ihre Sichtbarkeit zu stärken und ihr Profil zu schärfen, wurde 2022 das VSE-Label ins Leben gerufen.

Die Auszeichnung wird im Auftrag des BMWET zusammen mit der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), dem Social Entrepreneurship Network Austria (SENA) sowie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verliehen. Unabhängig von Rechtsform oder Größe erhalten Firmen nach erfolgreicher Prüfung das Label für drei Jahre. Danach erfolgt die erneute Evaluierung.

Das sind die ausgezeichneten Social Enterprises 2025:

Die Verleihung des VSE-Labels fand im feierlichen Rahmen in den Räumlichkeiten der aws statt. Das sind die ausgezeichneten Unternehmen:

b.house gmbh: b.house entwickelt nachhaltigen und leistbaren Wohnraum, insbesondere in modularer Holzbauweise. Das Unternehmen setzt auf sozial durchmischte Wohnprojekte zu etwa 20% unter dem üblichen Mietpreis.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner betonen die Bedeutung des Labels: „Mit dem VSE-Label erhalten Social Entrepreneurs nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern auch eine offizielle Anerkennung für ihr Engagement im sozialen und nachhaltigen Wirtschaften.“

Auch aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister hebt hervor, wie wichtig die gezielte Unterstützung innovativer Sozialunternehmen sei: „In unseren gegenwärtigen Förderprogrammen erkennen wir eine zunehmende Fokussierung auf entscheidende gesellschaftliche, soziale und nachhaltige Lösungen. Darin steckt ein großes Potenzial, um gleichzeitig die gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Resilienz Österreichs zu stärken.“

Qualitätsmerkmal mit Wirkung

Ein zentrales Kriterium für die Vergabe des VSE-Labels ist der sogenannte „Impact-First“-Gedanke. Der gesellschaftliche oder ökologische Mehrwert muss im Zentrum des unternehmerischen Handelns stehen und rechtlich verbindlich – etwa in Statuten oder Gesellschaftsverträgen – verankert sein.

Die stellvertretende SENA-Vorstandsvorsitzende Lena Gansterer unterstreicht: „Das VSE-Label ist eine einzigartige Zertifizierung, die die Anerkennung und Sichtbarkeit von Social Enterprises – unabhängig von deren Rechtsform – stärkt.“ WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein lobt den Beitrag sozialer Unternehmen zur Gesellschaft: „Sie verbinden gesellschaftlichen Mehrwert mit wirtschaftlichem Erfolg und sind ein Gewinn für den gesamten Standort Österreich.“