Vivobarefoot bringt individualisierte Sandale aus dem 3D-Drucker

Eine vollständig digitale Plattform für individuell angepasste Schuhe, die exakt auf die Füße von Kund:innen abgestimmt sind: Mit diesem Konzept will das britische Unternehmen Vivobarefoot die Schuhproduktion revolutionieren. Kürzlich präsentierte das Unternehmen mit Tabi Gen 01 die weltweit erste vollständig digital produzierte und individuell angepasste Sandale. Diese Innovation verbindet 3D-Scan-Technologie mit AI und lokaler Produktion, um maßgeschneiderte Schuhe herzustellen.

Menschlicher Fuß so einzigartig wie Fingerabdruck

Der menschliche Fuß, ausgestattet mit über 200.000 Nervenenden, 26 Knochen und 33 Gelenken, ist laut Vivobarefoot so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Dennoch dominieren standardisierte Schuhgrößen den Markt. Vivobarefoot-Mitgründer Asher Clark sieht das als den falschen Ansatz. „Das ist, als würde man versuchen, mit Standardbrillen zu sehen. Wir behandeln Füße, als wären sie alle gleich – und wundern uns über Schmerzen, Haltungsprobleme oder eingeschränkte Mobilität“, so Clark. Der Ansatz von Vivobarefoot konzentriert sich dagegen auf Individualisierung.

In einer neu eröffneten Mikro-Fabrik in London wird jeder Kund:innenfuß mittels präzisem 3D-Scanning erfasst. Die gewonnenen Daten fließen direkt in den Produktionsprozess ein. Hier fertigt das Unternehmen mittels Selective Laser Sintering (SLS) die individuellen Sandalen. Die Produktion soll ohne Abfall und Lagerhaltung erfolgen, während ausschließlich biobasierte oder vollständig recycelbare Materialien zum Einsatz kommen.

Vivobarefoot plant Mikro-Fabrik im DACH-Raum

Das Tabi-Design soll eine unabhängige Bewegung der Großzehe ermöglichen. Dies sei ein entscheidender Faktor für natürliche Bewegungsabläufe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sandalen fördere dieses Design die Fußmuskulatur und unterstütze ein barfußnahes Laufgefühl, das die natürliche Entwicklung des Fußes begünstigt.

Die erste Edition der Tabi Gen 01 ist auf 590 Paare limitiert und zunächst nur in London und Prag erhältlich. Dort können Kund:innen ihre Füße digital vermessen lassen und erhalten ihre maßgefertigten Sandalen aus lokaler Produktion. Parallel dazu plant Vivobarefoot bereits die Eröffnung weiterer Mikro-Fabriken im DACH-Raum, Japan, Skandinavien und den USA.

Mit der Einführung des Vivobiome Health Labs in London unterstreicht das Unternehmen seinen wissenschaftlichen Ansatz. In Zusammenarbeit mit Universitäten, darunter die Leeds Beckett University, erforscht man die Auswirkungen der personalisierten Schuhe auf Muskelentwicklung, Haltung und Wohlbefinden. Die integrierte KI-Technologie analysiert kontinuierlich neue Scandaten und Nutzerfeedback. Damit will man sowohl individuelle Passformen als auch das gesamte System stetig optimieren.