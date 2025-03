VW bringt mit ID. EVERY1 ein E-Auto für 20.000 Euro

Der deutsche Autokonzern VW hat mit dem ID. EVERY1 sein bisher erschwinglichstes Elektroauto für den Preis von etwa 20.000 Euro präsentiert, berichtet The Verge. Mit dem neuen E-Auto will das Unternehmen sein angeschlagenes Geschäft wieder in Schwung bringen. Während Marktführer wie Tesla weiterhin günstige Einstiegs-Elektroauto versprechen, aber nicht liefern, hofft VW, hier einen Vorstoß zu schaffen. Das Auto wird auch wichtig sein, um gegen die Flutwelle erschwinglicher chinesischer Elektroautos anzukommen.

Produktion von E-Auto soll 2027 beginnen

Beim Preis unterbietet der ID. EVERY1 den ID. 2all, der erstmals 2023 mit einem Preis von 25.000 Euro vorgestellt wurde. Beide Fahrzeuge sind vorerst nur für Europa vorgesehen. Für den ID. 2all ist der Produktionsstart für 2026 vorgesehen, für den ID. EVERY1 für 2027. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Namen der beiden Automodelle auch noch ändern könnten, wenn die Produktion näher rückt.

Beim ID. EVERY1 handelt es sich um einen kleinen Schrägheckwagen mit neuer Software und Features wie einer modularen Mittelkonsole – Eigenschaften, die er mit dem ID. 2all teilt. Beide Modelle sind Teil der neuen „Electric Urban Car Family“, die auf frontgetriebenen Versionen der modularen Elektroplattform von VW basiert. Diese neuen Elektroautos werden unter dem Dach der Markengruppe Core innerhalb des Volkswagen-Konzerns entwickelt, so das Unternehmen. Insgesamt will der Autobauer bis 2027 neun neue Modelle auf den Markt bringen.

ID. EVERY1 hat relativ geringe Leistung und Reichweite

Die Serienversionen des ID. EVERY1 und ID. 2all entstehen auf der zweiten Generation der modularen „MEB“-Plattform von VW. Die aktuelle Version des MEB bildet die Grundlage für den Crossover-SUV ID.4, den Minivan ID Buzz und ein Dutzend weiterer Fahrzeuge von Audi, Skoda und anderen Herstellern.

Mit dem besonders günstigen Preis gehen aber auch Abstriche bei Leistung und Reichweite einher. Laut VW erreicht der ID. EVERY1 eine Höchstgeschwindigkeit von 81 km/h und nutzt als Antrieb einen neu entwickelten Elektromotor mit 94 PS (70 kW). VW hat die Größe der Batterie nicht bekannt gegeben, aber basierend auf der geschätzten Reichweite von 250 km könnte es sich laut The Verge um etwa 35 kWh handelt.

VW will Kosten stärker senken

Das neue Modell soll mit einer Länge von 152,8 Zentimetern nicht viel Platz beanspruchen und sei damit etwa 27 Zentimeter kürzer als der VW ID.4. Dennoch bietet die Schräghecklimousine Platz für bis zu vier Passagiere, und der Kofferraum hat ein Fassungsvermögen von 10,8 Kubikmetern. Laut VW wird die Serienversion des ID. EVERY1 das erste Fahrzeug des Unternehmens sein, das über eine neue „leistungsstarke“ Softwarearchitektur verfügt, die Over-the-Air-Updates verspricht.

Die Preise für Elektroautos sind nicht der einzige Bereich, in dem Volkswagen versucht, die Kosten zu senken. Nach einem Streik in Deutschland erzielte das Unternehmen eine Einigung mit den Gewerkschaften, die 35.000 Mitarbeiter:innen weniger und Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe pro Jahr vorsieht. Andere Autohersteller drängen zunehmend in den Bereich der erschwinglichen Elektrofahrzeuge. Da die Konkurrenz aus China immer stärker wird, versprechen sowohl Hyundai als auch Kia weitere preisgünstige Modelle. Tesla schwört, dass es noch in diesem Jahr ein günstigeres Elektroauto vorstellen wird. Und selbst Ford plant die Markteinführung eines eigenen Einsteiger-Elektroautos.