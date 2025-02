Waffle: Startup-Veteranen wollen die guten alten WhatsApp-Zeiten zurück

Zuerst ein Chatbot-Startup namens Dvel bzw. Swelly, dann ein Kaffee-Startup, dann eine App für Menschen mit Einschränkungen, und jetzt schon wieder etwas Neues. Der oberösterreichische Unternehmer Peter Buchroithner hat sich mit Verena Haku (CDO), David Pfluegl (CPO) und Thomas Schranz (CTO) zusammengetan, um die guten alten WhatsApp-Zeiten wieder aufleben zu lassen. Das Software-Vehikel dazu: eine iPhone-App namens Waffle (nicht zur verwechseln mit der gleichnamigen Journal-App für Pärchen und Familien).

Wie die App funktioniert und welche Pläne das kleine Team mit ihrer neuesten Kreation hat, erzählte Buchroithner dem Startup Interviewer.

Trending Topics: Um was geht es bei deinem Startup?

Waffle ist eine Messaging-App für Freunde. Wir haben die letzten Jahre über immer wieder verschiedenste Apps verwendet, um mit unseren Freunden in Kontakt zu bleiben: Facebook, Instagram, Whatsapp, GroupMe, Telegram und viele mehr. Leider sind nach und nach alle von diesen Apps mehr und mehr voll mit Spam und Arbeit geworden. Früher hatten wir in WhatsApp nur Freunde, Familie und ein paar gute Bekannte, mittlerweile sind auch Businesses und Unbekannte in der Whatsapp-Inbox. Ähnlich wie auf LinkedIn oder Email.

Da haben wir uns gefragt: Warum bauen wir nicht eine App für uns? Nur für Friends. Keine Ads, keine Influencer, keine Bots. Das ist Waffle. Eine App, um mit Freunden zu quatschen und am Laufenden zu bleiben. Ein Ding, das uns dabei besonders wichtig ist: Wenn du Waffle aufmachst, findest du kein endloses Doomscrolling, keine Werbung, nur deine Freunde. Waffle macht es einfach, Bilder und Voice Messages („Waffles“) mit deinen Freunden zu teilen.

Eine Waffle bleibt 24 Stunden in der App. Wenn du eine Waffle mit deinen Freunden teilst, siehst du die Waffles von deinen Freunden. Zusätzlich zu Waffles kannst du auch Cookies an Freunde schicken. Cookies verschwinden kurz nachdem sie geöffnet wurden (ähnlich wie Disappearing Messages in anderen Apps). Cookies können optional Bilder und Text enthalten.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Ich war ein riesiger Fan von Whatsapp. Whatsapp war immer meine App für Friends and Family. Mir ist vor ein paar Wochen aufgefallen, dass ich Whatsapp immer weniger gerne verwende. Warum? Weil die Inbox von Whatsapp bei mir immer mehr aussieht wie eine E-Mail-Inbox. Aber ich hatte das Problem nicht nur mit Whatsapp. Auch viele andere Social Networking und Messaging Apps die ich früher gerne verwendet habe um mit Freunden in Kontakt zu bleiben haben immer mehr diesen Fokus auf Freunde verloren. Da haben wir uns gedacht wie schwer kann es sein eine ganz einfache App zu bauen die nur für unsere Freunde ist? Let’s try. Und jetzt ein paar Wochen später ist Waffle im iOS App Store (gratis) verfügbar und ich freu mich riesig darauf wie es weitergeht.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Das ist eine super Frage. Ich versuche es mit ein paar Vergleichen. Mir war ganz wichtig, dass Waffle einfach zu verwenden ist aber, trotzdem Fun und ein wenig verspielt ist. Also eher Snapchat als Whatsapp. Wir spielen uns auch mit Konzepten von BeReal und Explode. Wenn du eine Waffle mit deinen Freunden teilst, dann siehst du die Waffles von deinen Freunden, wenn du Cookies schickst, verschwinden sie kurz, nachdem sie geöffnet worden sind.

Mit Waffle wollen wir einen Ort für dich bereitstellen, der für dich und deine Freunde ist. Das heisst, auch unsere User dabei, zu unterstützen dass ihre Messages, Bilder, Erinnerungen in Waffle sich anders anfühlen als auf den bestehenden Plattformen, die nach und nach „Friends“ als Fokus verloren haben. So gesehen ist Waffle irgendwie was ganz Neues, aber auch irgendwie das, was wir von früher vielleicht noch kennen, wie Twitter, Facebook und Co erst gestartet haben und wo „Friends“ wirklich noch „Friends“ waren.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Waffle ist eine App für iOS. Wir verwenden für Waffle die Programmiersprache „Swift“ von Apple und Python mit FastHTML im Backend.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind derzeit Early Adopter denen es ähnlich geht wie mir. Du verwendest verschiedenste Social Networking und Messaging Apps um mit deinen Freunden in Kontakt zu bleiben, fragst dich aber immer mehr warum und ob du Facebook, Whatsapp, Instagram und co aufmachen willst wenn du dich am Abend auf die Couch legst. Wenn du einen „Place“ für deine Freunde suchst und was neues ausprobieren magst: dann bist du unsere Zielgruppe. Any feedback highly appreciated.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir sind bootstrapped aber sprechen gerade mit einigen Gründern, die selbst im Consumer Social-Bereich sind, und mit Angels, die in dem Bereich investieren. Let’s talk.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Derzeit sind wir 100% fokussiert darauf, die App besser zu machen. Falls jemand Ideen zu kreativen Geschäftsmodellen hat: Let’s talk.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Wir sind super excited über Early Adopter die uns Feedback geben können. Einfach Waffle im iOS App Store suchen, herunterladen, 2-3 Freunde einladen und los gehts.

Hast du Tipps für andere Gründerinnen und Gründer?

Sachen ausprobieren.

