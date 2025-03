Win Win Water: Biologisch abbaubare Wasserflaschen aus UK kommen nach Österreich

Das FoodTech-Startup Win Win Water aus Liverpool bietet eine innovative Lösung für gängige Plastikverpackungen im Getränkesektor. Das britische Unternehmen produziert biologisch abbaubare Flaschen aus pflanzlichen Materialien. Dadurch wird kein Mikroplastik in die Umwelt freigesetzt – außerdem soll die PET-Alternative innerhalb von 90 Tagen vollständig kompostierbar sein.

Marketing Director Josh Daley zur Entstehung des Unternehmens: „Wir haben ein weiteres Unternehmen namens Fuel Shakes, das ursprünglich kaltgepresste Säfte in Plastikflaschen verkauft hat. Wir erkannten dann, dass wir zum Plastikproblem beitrugen und begannen nach einer Lösung zu suchen. So entstand Win Win Water.“

Die Idee wurde ab September 2019 nach und nach weiterentwickelt, im Oktober 2023 folgte der Launch. Februar 2025 markiert den Beginn der Massenproduktion, die Win Win Water künftig im globalen Maßstab umsetzen will. Win Win Water vereint laut Daley zwei USPs:

Packaging: Die Flaschen werden aus pflanzlichen Materialien hergestellt und setzen somit kein schädliches Mikroplastik frei. Inhalt: Ausschließlich lokales Quellwasser soll in der Flasche landen – britisches Wasser für den britischen Markt, österreichisches Wasser für den österreichischen. Das soll den Transportaufwand minimieren und die regionale Wirtschaft stärken.

Ab April im österreichischen Handel

In kommerziellen Kompostieranlagen sollen sowohl die Flasche, als auch Etikett und Deckel in weniger als 90 Tagen abgebaut werden können. „Anfangs war der Prozess siebenmal teurer als ein traditionelles PET-Produkt, aber mit der Skalierung seit dem Launch sind wir nun noch etwa viermal teurer“, so Daley.

Die Zielgruppe der Marke umfasse Einzelpersonen wie Unternehmen, die ein starkes Bewusstsein für die Gesundheit von Mensch und Umwelt haben. Durch Kollaborationen und Nachhaltigkeitskampagnen will sich die Marke immer mehr etablieren – demnächst auch in Mitteleuropa. „Wir arbeiten auf einen Launch in Österreich am 1. April 2025 hin“, verkündet Josh Daley.

Win Win Water positioniert sich selbst als aktivistisches Unternehmen, das für Veränderungen in der Konsumgüterverpackung stehen will: „Es ist unser Ziel, den Weg zu ebnen. Wir wollen andere Marken dazu ermutigen, bessere Entscheidungen zu treffen – Entscheidungen, die kurzfristig weh tun können, aber langfristig Leben retten.“

Bei der #glaubandich Challenge im Bereich Food & Beverages am 18. März in Wien wird Win Win Water mit einer Keynote zum Programm beitragen.