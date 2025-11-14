Cybersecurity

woom: Kinderfahr­radhersteller von Cyberangriff betroffen

© woom
© woom
Am Freitag, dem 7. November 2025, war der Kinderfahr­radhersteller woom von einem Cyberangriff betroffen. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen gelang es laut dem Scale-up einer international agierenden Hackergruppe im Rahmen einer großflächigen Cyberattacke, in Teile der Firmen-Systemlandschaft einzudringen.

„Keine sensiblen Daten“ betroffen

woom hat nach eigenen Angaben umgehend alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Gemeinsam mit einem internationalen Expertenteam der Agentur Cyberschutz habe das Scale-up den Vorfall sofort analysiert, eingedämmt und erfolgreich bearbeitet.

„Durch die schnelle Reaktion und das koordinierte Vorgehen konnten alle Systeme schnellstmöglich und vollständig wiederhergestellt werden. Es gibt Hinweise, dass teilweise Informationen von Kund:innen betroffen sein könnten, allerdings keine sensiblen Daten“, heißt es von der Jungfirma.

Staatlich unterstützte Hacker nutzen ChatGPT für Cyberangriffe

woom verspricht höchstmögliches Schutzniveau

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann das Scale-up auf Anfrage von Trending Topics keine exakten Zahlen zu den betroffenen Kund:innen nennen. Der Angriff stammte dem Jungunternehmen zufolge von einer hochprofessionellen, international agierenden Hackergruppe. Es handle sich hierbei um eine großflächige Attacke. Nach dem Kenntnisstand von woom waren auch noch über 50 weitere Unternehmen europaweit betroffen.

„Die Sicherheit der Daten und Systeme hat für woom oberste Priorität“, so das Jungunternehmen. Man wolle auch in Zukunft laufend in modernste Sicherheitsstandards und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur investieren, um das höchstmögliche Schutzniveau sicherzustellen.

