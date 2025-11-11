100 Millionen für Smart Meter: Energy Metering und Calisen befeuern den Rollout

Energy Metering Germany, der wettbewerbliche Messstellenbetreiber der Octopus Energy Group, und das britische Unternehmen Calisen treiben gemeinsam den Rollout von Smart Metern in Deutschland voran. Nach über 10.000 installierten intelligenten Messsystemen (iMSys) bauen die Partner ihre Zusammenarbeit deutlich aus. Mit einem Finanzierungsvolumen von 100 Millionen Euro wollen die beiden Unternehmen in den kommenden drei Jahren bis zu 250.000 Smart Meter installieren. Dabei sollen für Endkund:innen keine Installationskosten anfallen.

Schneller und günstiger Smart Meter-Rollout

Die Partnerschaft umfasst das erste vollumfängliche Metering Services Agreement (MSA) in Deutschland. Calisen übernimmt die Finanzierung und Beschaffung der Geräte, während sich Energy Metering auf die Installation, Marktkommunikation mit den Netzbetreibern und den Betrieb konzentriert.

Damit bringen beide Unternehmen ein Modell nach Deutschland, das sich in Großbritannien bereits bewährt hat. Das MAP-Modell (Meter Asset Provider) soll den Smart-Meter-Markt für private Investitionen öffnen. Dadurch soll der Rollout schneller und günstiger werden. Davon sollen vor allem Verbraucher:innen profitieren, indem sie Smart Meter einfach, schnell und ohne Zusatzkosten erhalten.

Calisen ist der größte Meter Asset Provider in Großbritannien und langjähriger Partner der Octopus Energy Group. Gemeinsam wollen sie nun einen neuen Standard für den Smart-Meter-Rollout in Deutschland setzen.

Demokratisierung der Energieversorgung

Merlind Schatz, Geschäftsführerin von Energy Metering, sagt: „Die Unterstützung von Calisen ist ein starkes Signal des Vertrauens in den deutschen Smart-Meter-Rollout. Jetzt liegt es an uns, den Einbau schnell und effizient in möglichst vielen Haushalten voranzutreiben. Smart Meter sind das Herzstück einer digitalen, flexiblen Energielandschaft und zentral für die Integration erneuerbarer Energien. MAP-Agreements unterstützen uns als Messstellenbetreiber – doch die größten Gewinner sind die Verbraucher:innen.“

Catherine O’Kelly, CEO von Calisen: „Wir glauben, dass wir mit unserem Investment in Deutschland den Verbraucher:innen echte Vorteile verschaffen können. Die Partnerschaft mit Energy Metering Germany steht für Innovation und eine zügige Weiterentwicklung der Nachfrageseite des deutschen Energiemarkts.“

Laut O’Kelly verfolgen Energieversorger in Großbritannien zunehmend innovative Ansätze. Sie passen Energieangebote individuell an das Budget und die Bedürfnisse ihrer Kund:innen an. Intelligente Messsysteme sind dabei ein wichtiger Faktor. „Dies hat zu großen Fortschritten bei der Demokratisierung der Energieversorgung geführt. Britische Kund:innen können heute ihre eigene Solarenergie einspeisen und sogar ihr Elektrofahrzeug als Energiequelle und Speichermedium für das Netz nutzen. Zudem können sie ihre Stromrechnungen senken, indem sie über flexible Time-of-Use-Tarife von schwankenden Großhandelspreisen profitieren.“