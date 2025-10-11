380 Milliarden Dollar futsch: Trump schickt mit China-Zöllen Crypto auf Talfahrt

Trumps neue Drohung, ab dem 1. November zusätzliche 100‑Prozent‑Zölle auf chinesische Importe zu verhängen, hat Schockwellen auch durch den Krypto-Markt gejagt. Die neue Zölle gegen den Erzrivalen erfolgten als Reaktion auf Pekings verschärfte Exportkontrollen für Seltene Erden und signalisierte eine erneute Eskalation des Handelskonflikts, der prompt Risikoassets belastete.

Der US-Präsident, der sich in den vergangenen Monaten als „Krypto‑Präsident“ positionierte, löste mit ähnlicher Zollrhetorik bereits zuvor starke Kursstürze an Krypto‑ und Aktienmärkten aus, was auch Berichte über Milliarden‑Vernichtung an den Börsen belegen.

Einbrüche bei Bitcoin

Bitcoin notiert am Samstag nur mehr bei 112.226 US‑Dollar und verlor binnen 24 Stunden 7,68%, was den unmittelbaren Druck auf das Leit-Asset unterstreicht. Zeitweise stürzte BTC hinunter auf weniger als 105.000 Dollar, wurde dann aber von Dip-Käufern sehr schnell wieder aufgefangen und auf deutlich mehr als 110.000 Dollar gehoben.

Die Altcoins gaben noch deutlicher nach: Ethereum −11,65%, Solana −17,20%, Cardano −18,69%, XRP −12,27%, Dogecoin −22,75% und Chainlink −19,59% in 24 Stunden laut der Momentaufnahme. Stablecoins wie USDT und USDC blieben nahe der Parität, was auf temporäre Umschichtungen in „Dollar‑Nähe“ hindeutet.

24h‑Rückgänge: Altcoins büßen teilweise 20% und mehr ein