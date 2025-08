393 Millionen Euro: Bitpanda-Rekordjahr 2024 mit mehr als verdoppelten Umsätzen

Die österreichische Kryptobörse Bitpanda hat ein außergewöhnliches Geschäftsjahr 2024 hinter sich. Mit Betriebseinnahmen von 393 Millionen Euro konnte das Unternehmen seine Erlöse mehr als verdoppeln und damit ein neues Rekordniveau erreichen. Das Jahr 2024 hatte wie ausführlich berichtet ein starkes Jahres-Finish mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises erstmals in der Geschichte auf mehr als 100.000 Dollar.

Das sorgte im Dezember 2024 – zumindest kurzfristig – auch für einen Boom bei vielen anderen Krypto-Assets („Altcoin Season“), was letztlich stets gut für Krypto-Händler wie Bitpanda ist, die von Handelsgebühren leben – und diese sind vor allem bei hoher Volatilität hoch. In Europa machte das Wiener Unternehmen, dessen Mutterkonzern mittlerweile in der Schweiz liegt, mit reger Aktivität im Bereich Sport-Sponsoring auf sich aufmerksam.

Dramatische Umsatzsteigerung

Im Vergleich zum Vorjahr 2023, in dem Bitpanda Einnahmen von 147,6 Millionen Euro erzielte, bedeutet das aktuelle Ergebnis eine beeindruckende Steigerung um 166 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht die starke Position des Unternehmens im dynamischen Kryptowährungsmarkt.

„2024 war unser bisher stärkstes Jahr, sowohl in Bezug auf die Lieferung als auch auf die finanzielle Leistung. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir ein Unternehmen aufbauen, das in jedem Marktzyklus funktioniert. Mit einem klaren Fokus auf Regulierung, Sicherheit und Nutzererfahrung sind wir nun in der Lage, 2025 noch weiter zu wachsen. Die Marktakzeptanz und das regulatorische Umfeld waren noch nie so gut wie heute, 2025 wird ein entscheidendes Jahr für die Kryptowährung sein“, so Bitpanda-CEO Eric Demuth in einer Aussendung.

Profitabilität erreicht neue Dimensionen

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Profitabilität. Das bereinigte EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) hat sich mehr als verfünffacht. Bitpanda konnte dabei eine EBITDA-Marge von über 30 Prozent erreichen – ein Wert, der die deutlich verbesserte operative Effizienz des Unternehmens widerspiegelt.

Zum Vergleich: 2023 hatte Bitpanda einen Gewinn vor Steuern von 13,6 Millionen Euro ausgewiesen, kommunizierte damals jedoch noch keine EBITDA-Kennzahlen.

Strategischer Wandel in der Kommunikation

Auffällig ist, dass Bitpanda für 2024 erstmals die EBITDA-Marge als zentrale Kennzahl kommuniziert, anstatt wie im Vorjahr den Gewinn vor Steuern zu veröffentlichen. Dies deutet auf eine strategische Neuausrichtung in der Finanzkommunikation hin und folgt internationalen Standards börsennotierter Technologieunternehmen. Bitpanda wird Marktgerüchten nachgesagt, an einem IPO zu arbeiten – ob in Europa oder letztlich doch an einer US-Börse, wird abzuwarten sein.

Die starken Zahlen für 2024 positionieren Bitpanda als einen der führenden Player im europäischen Kryptowährungsmarkt und zeigen, dass das Unternehmen erfolgreich von der wieder erstarkten Nachfrage nach digitalen Assets profitieren konnte.