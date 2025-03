Abgespeckte „Text-only“-Version von Meta AI startet in Europa

„Meta AI ist in deinem Land noch nicht verfügbar“ hieß es bislang für potenzielle Nutzer:innen in der EU, die den KI-Chatbot aus dem Hause Zuckerberg ausprobieren wollten. Das soll sich diese Woche noch ändern, denn Meta Platforms wird demnächst eine abgespeckte Version von Meta AI auch hier zugänglich machen.

m Gegensatz zur US-Version, die bereits seit September 2023 verfügbar ist, wird Meta AI in Europa zunächst nur als textbasierter Chatbot funktionieren. Europäische Nutzer können den Assistenten für Aufgaben wie Ideenfindung, Reiseplanung oder zur Beantwortung spezifischer Fragen mit Informationen aus dem Web nutzen. Auch die Suche nach bestimmten Inhalten im Instagram-Feed wird möglich sein.

Funktionen wie Bildgenerierung oder -bearbeitung sowie die Möglichkeit, Fragen zu Fotos zu stellen, werden jedoch nicht verfügbar sein. Meta betont, dass das Modell nicht mit Daten von EU-Nutzern trainiert wurde, deswegen könne man aber eben auch nicht die Bildgenerierung anbieten.

Regulatorische Herausforderungen teilweise überwunden

Die Verzögerung der Einführung in Europa war auf mehrere regulatorische Hürden zurückzuführen. Die irische Datenschutzbehörde hatte Meta im vergangenen Jahr aufgefordert, das Training mit Inhalten von Facebook- und Instagram-Nutzern zu verschieben. Auch die Einführung des multimodalen Llama-AI-Modells in der EU wurde aufgrund regulatorischer Bedenken ausgesetzt.

“Es hat länger gedauert als wir uns gewünscht hätten, unsere KI-Technologie in die Hände der Menschen in Europa zu bringen, während wir weiterhin durch das komplexe Regulierungssystem navigieren – aber wir sind froh, dass wir endlich hier sind”, erklärte Meta in einer Mitteilung.

Meta AI soll über Zeit besser werden

Meta plant, den Dienst in sechs europäischen Sprachen anzubieten: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch. Das Unternehmen strebt an, langfristig Parität mit der US-Version zu erreichen und das Angebot mit der Zeit zu erweitern.

Die Einführung von Meta AI ist Teil einer breiteren KI-Strategie des Unternehmens, für die Meta plant, im Jahr 2025 zwischen 60 und 65 Milliarden Dollar zu investieren. Laut Meta nutzen derzeit rund 700 Millionen Menschen monatlich den KI-Assistenten weltweit – noch etwas unter dem von CEO Mark Zuckerberg angestrebten Ziel von einer Milliarde Nutzern. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht das Unternehmen den europäischen Markt.