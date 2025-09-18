Acuity Knowledge Partners übernimmt KI-Spezialisten Ascent

Acuity Knowledge Partners, ein britischer Anbieter von Research-, Datenmanagement- und Analytiklösungen für den Finanzdienstleistungssektor, erwirbt das ebenfalls britische KI-Unternehmen Ascent. Der Abschluss der Transaktion soll am 30. September 2025 erfolgen. Mit diesem Schritt erweitert Acuity seine Data and Technology Services (DTS) Abteilung und vergrößert sein Angebot an KI-Dienstleistungen und -lösungen.

Ascent gilt als führender europäischer Anbieter von KI-gestützten Dienstleistungen zur digitalen Transformation. Das Unternehmen betreut über 170 Kunden weltweit und beschäftigt 550 Spezialist:innen für Daten, Software und Cloud-Technologien in sieben europäischen Ländern. Durch die Übernahme erschließt Acuity neue Märkte wie Rückversicherung, Pharma, Fertigung und Einzelhandel.

Führungskräfte sehen strategische Vorteile

Robert King, CEO von Acuity, bezeichnet die Übernahme als „transformativen Moment“. Er erklärt: „Mit dem Kauf von Ascent heben wir unsere Expertise und unsere Fähigkeit, unseren Klienten innovative KI-gestützte Lösungen anzubieten, auf ein anderes Level. Wir optimieren die Art, wie wir Kunden von Acuity und Ascent bei ihrer digitalen Transformation und KI-Adoption unterstützen können.“

Auch Jon O’Donnell, COO von Acuity, betont die strategische Bedeutung: „Das Unternehmen Ascent ist eine großartige Ergänzung für Acuity und wird auf dem Fortschritt, den wir mit unseren KI-Lösungen nach dem Launch unserer Agentic AI Plattform Agent Fleet gemacht haben, aufbauen.“ Stewart Smythe, CEO von Ascent, ergänzt: „Die marktführenden Daten- und KI-Fähigkeiten von Ascent in Europa mit der branchenführenden KI-Innovation und den tiefgreifenden Fachkenntnissen von Acuity zu kombinieren, ist überaus spannend.“

Ausbau des globalen Technologiegeschäfts

Acuity hat in den vergangenen Jahren gezielt in den Aufbau einer Abteilung für Technologiedienstleistungen investiert, die seine Kernkompetenzen in Research, Analytik und Datenmanagement ergänzt. Die Akquisition verbessert die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens und erweitert sein globales Netzwerk an Dienstleistungsstandorten. Zudem plant Acuity, die bestehende Geschäftsbeziehung mit Microsoft weiter auszubauen. Finanzielle Details der Übernahme wurden nicht veröffentlicht.