Agentic Commerce: Warum die Payment-Riesen Visa, Mastercard und PayPal auf KI setzen

Künstliche Intelligenz revolutioniert derzeit nicht nur Startups, sondern auch die etablierten Zahlungsdienstleister. Mastercard, Visa und PayPal investieren massiv in KI-Technologien, um den Zahlungsverkehr grundlegend zu verändern und neue Standards für das digitale Einkaufen zu setzen. Im Zentrum stehen dabei autonome KI-Agenten, die im Auftrag der Nutzer Produkte suchen, auswählen und bezahlen können. Die Strategien der drei Unternehmen im Überblick:

Visa: KI als Motor für personalisierten und sicheren Handel

Visa hat mit dem Programm Intelligent Commerce eine umfassende Initiative gestartet, die KI-Agenten in den gesamten Einkaufs- und Bezahlprozess integriert. Ziel ist es, dass KI-Agenten künftig für Verbraucher Produkte suchen, vergleichen, auswählen und selbstständig kaufen – basierend auf zuvor festgelegten Präferenzen und Ausgabenlimits. Die Nutzer behalten dabei stets die Kontrolle über ihre Daten und Transaktionen. Visa setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen wie Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung und Stripe, um das Einkaufserlebnis persönlicher, sicherer und komfortabler zu machen.

Ein zentrales Element ist die Tokenisierung der Kartendaten: Statt klassischer Kartendetails kommen digitale Zugangsdaten (sogenannte „AI-ready cards“) zum Einsatz, die die Sicherheit erhöhen und es KI-Agenten ermöglichen, autorisierte Zahlungen im Namen des Nutzers auszuführen. Über offene Schnittstellen (APIs) und ein Partnerprogramm stellt Visa seine Infrastruktur auch Entwicklern zur Verfügung, um innovative KI-Commerce-Lösungen zu fördern. Die Vision: Visa will nicht nur Zahlungsdienstleister, sondern Wegbereiter einer neuen Handelsgeneration sein, in der KI den Alltag der Konsumenten spürbar erleichtert und sicherer macht.

Mastercard: KI-gestützte Empfehlungen und nahtlose Bezahlung

Mastercard verfolgt mit der Einführung von Agent Pay eine ähnliche Strategie. Das Unternehmen integriert KI-Agenten in bestehende und neue Plattformen, damit diese für Nutzer nicht nur Empfehlungen aussprechen, sondern auch direkt den Kauf und die Bezahlung abwickeln können. Ein Beispiel: Ein Nutzer plant eine Feier, gibt seine Präferenzen an eine KI weiter, die daraufhin Outfits und Accessoires vorschlägt, auswählt und den Kauf – inklusive der Auswahl der optimalen Zahlungsmethode, etwa über „Mastercard One Credential“ – abschließt.

Mastercard arbeitet dabei eng mit Partnern wie Microsoft, IBM, Braintree und Checkout.com zusammen, um neue Anwendungsfälle für das sogenannte „agentic commerce“ zu entwickeln und zu skalieren. Im Fokus steht die Integration von Zahlungen in generative KI-Konversationen, sodass Empfehlungen und Insights direkt in den Bezahlprozess münden. Darüber hinaus investiert Mastercard – wie auch Visa – stark in KI-basierte Sicherheitslösungen, um Betrug und Cyberkriminalität frühzeitig zu erkennen und zu verhindern

PayPal: Shopping-Agenten sollen Produkte, suchen, finden und bezahlen

Auch PayPal hat angekündigt, eigene KI-gestützte Shopping-Agenten zu entwickeln. Details zur konkreten Ausgestaltung sind bislang weniger bekannt als bei Visa und Mastercard. Klar ist aber, dass PayPal den Trend zum „Agentic Commerce“ aufgreift und KI-Agenten ermöglichen will, im Auftrag der Nutzer Produkte zu finden, auszuwählen und zu bezahlen. Damit reiht sich PayPal in die Riege der Zahlungsdienstleister ein, die den Einkauf durch KI deutlich vereinfachen und personalisieren wollen. PayPal positioniert sich damit als flexibler Player, der auf die rasante Entwicklung im Bereich KI und Payment reagiert und seinen Nutzern künftig ebenfalls autonome, KI-gestützte Einkaufserlebnisse

Fazit

Die Payment-Riesen setzen auf KI, um den Handel der Zukunft zu gestalten: Mit autonomen KI-Agenten, die personalisierte Empfehlungen geben, Einkäufe tätigen und Zahlungen abwickeln, wollen Visa, Mastercard und PayPal das Einkaufserlebnis für Verbraucher sicherer, bequemer und individueller machen. Kooperationen mit Technologieführern und die Öffnung der eigenen Plattformen für Entwickler sind zentrale Bausteine dieser Strategie.