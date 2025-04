AI Overviews: Google liefert in Deutschland und Österreich weniger Klicks

International hat man bereits die Auswirkungen gesehen, nun spürt man sie auch in Deutschland und Österreich: Eine neue Studie der Agentur Wordsmattr.io dokumentiert die Auswirkungen der am 26. März 2025 in Deutschland und Österreich eingeführten Google AI Overviews (Trending Topics berichtete). Die Analyse von 125 SEO-optimierten Landingpages zeigt erhebliche Veränderungen im Nutzerverhalten bei Suchanfragen.

Die Untersuchung ergab, dass die Klicks über Google um durchschnittlich 17,8 Prozent zurückgegangen sind, während die Click-Through-Rate (CTR) um 14 Prozent sank. Bemerkenswert ist, dass die Impressionen mit nur 1,2 Prozent Rückgang nahezu stabil blieben – einige Seiten verzeichneten sogar bis zu 50 Prozent mehr Impressionen.

Diese Diskrepanz zwischen Sichtbarkeit und tatsächlichen Klicks deutet darauf hin, dass Nutzer zunehmend ihre Informationen direkt aus den KI-generierten Übersichten beziehen, ohne die eigentlichen Webseiten zu besuchen.

Neue Ranking-Dynamik durch KI-Übersichten

Die Studie identifizierte mehrere Besonderheiten der neuen KI-Funktion. So werden in der „Google KI Übersicht“ häufig Seiten gelistet, die in den klassischen Suchergebnissen erst ab Position 12 erscheinen. Zudem ist das Feature stark auf das individuelle Suchverhalten der Nutzer ausgerichtet, also sehr stark personalisiert.

Die Analysten beobachteten auch, dass Google vermehrt mit verschiedenen Faktoren experimentiert. Lokale Websites werden offenbar bevorzugt behandelt, Nischenseiten erhalten testweise mehr Sichtbarkeit, und die Algorithmen werden offenbar in kurzen Zeitabständen angepasst.

Für die Studie wurden mehr als 1.000 Keywords in Deutschland und Österreich analysiert, die verschiedene Suchanfragetypen und Branchen abdecken. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom 26. März bis zum 4. April 2025.

Die Forscher nutzten statistische Normalisierungsverfahren, um Einflüsse wie Wochenendeffekte oder Indexfehler zu neutralisieren und so präzise Ergebnisse zu gewährleisten.

Internationale Parallelen

Die Ergebnisse der deutschen Studie decken sich mit früheren Untersuchungen aus den USA, wo Google AI Overviews bereits im Mai 2024 eingeführt wurden. Dort wurden insbesondere bei informativen Suchanfragen deutliche Rückgänge der Klickraten verzeichnet.

„Diese Daten sind ein Weckruf für SEO Deutschland, Seitenbetreiber und Marketing-Manager. AI Overviews verändern die Suchlandschaft schneller, als viele erwartet haben, und eine Anpassung & Optimierung ist in vielen Fällen leider noch gar nicht möglich, da die Daten fehlen“, erklärt Lukas Gehrer, Gründer und Chief Strategy Officer von Wordsmattr.

Wie berichtet, haben Webseiten in den USA Traffic-Einbrüche von 70 Prozent oder mehr verzeichnet – und intern wurde dies von Google auch bestätigt (mehr dazu hier).