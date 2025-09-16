Podcast

AI Talk 43: AI Overview Klage | Vibe Coding Bubble | OpenAI & Microsoft | Floot | Encentive

(Fast) Keine Folge ohne Apple, Google und natürlich den Dauerbrenner OpenAI vs. Microsoft. Aber diese Woche gibt es auch tiefere Einblicke in die ARR-Zahlen von Vibe-Coding-Startups und in welchem Verhältnis diese zu den Unternehmensbewertungen stehen. Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) sprechen außerdem über:

  • Apple Event Review: iPhone 17 Design, neue Hardware-Architektur und fehlende Live Translation in der EU wegen Digital Markets Act
  • Google AI-Overview Klage: Penske Media verklagt Google wegen KI-Zusammenfassungen: 20% weniger Traffic, 30% weniger Affiliate-Einnahmen
  • Vibe Coding Startup Bubble: Revenue-Multiples von 14x bis 140x bei Lovable, Cursor, Cognition & Co. – sind die Bewertungen gerechtfertigt?
  • OpenAI & Microsoft Deal – Neuverhandlung der Partnerschaft: 30% Microsoft-Anteile, weniger Umsatzbeteiligung, 80 Mrd. zusätzlicher Kapitalbedarf
  • Tool der Woche: Floot – Supersimples Web-Coding-Tool für Nicht-Programmierer aus dem aktuellen Y-Combinator Batch
  • Startup der Woche: Encentive – 6,3 Mio. Euro für KI-Software zur Energiekostenoptimierung in der Industrie (bis zu 20% Einsparung)

