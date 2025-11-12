Podcast
AI Talk 51: Schulden für AI | XPeng-Roboter | Deep Dive AI Act & DSGVO | Gamma | Openmaind
Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) haben heute Besuch im Podcast – nämlich Matthias Lipp-Rosenthal von AI Empowered Politics. Diskutiert wird über:
- 🌐 Tim Berners-Lee über die Zukunft des Web: Der WWW-Erfinder glaubt nicht, dass KI das Web zerstören wird – werbefinanzierte Geschäftsmodelle sieht er allerdings unter Druck
- 💰 Die 165-Milliarden-Dollar-Frage: Woher kommt das Fremdkapital für KI-Rechenzentren? Alphabet, Meta und Co. nehmen über Anleihen, Kredite und Special Purpose Vehicles massive Summen auf – mit Laufzeiten bis zu 50 Jahren
- 🏛️ OpenAI bittet um Staatshilfe: Das „Free Market“-Unternehmen fragt bei der US-Regierung um Unterstützung aus dem Chips Act an – ein PR-Desaster mit klassischem Double-Speak
- 🤖 China zieht davon: XPeng präsentiert humanoiden Roboter „Iron“, Nvidia-CEO Jensen Huang warnt vor Chinas Vorsprung bei Energie-Infrastruktur und Produktionskapazitäten
- ⚖️ EU AI Act unter Beschuss: Gast Matthias Lipp-Rosenthal erklärt die geplante „Vereinfachung“ des AI Act, die Verschiebung von Geldbußen und Transparenzpflichten – und warum Datenschützer wie Max Schrems Alarm schlagen
- 🇪🇺 Digitale Souveränität in Europa: Die Abhängigkeit von US-Infrastruktur wird zum Druckmittel – doch ohne nennenswerte Alternativen bleiben Lippenbekenntnisse zur digitalen Unabhängigkeit unrealistisch
- 🎯 Tool der Woche: Gamma aus dem Silicon Valley macht KI-gestützte Präsentationen in zwei Minuten und erreicht 100 Millionen Dollar ARR
- ✨Startup der Woche: Das Grazer Startup Openmaind für autonome Transportroboter