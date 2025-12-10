Amazon investiert 35 Milliarden Dollar in Indiens KI-Infrastruktur

Amazon hat eine Investition von über 35 Milliarden Dollar in Indiens Cloud- und KI-Infrastruktur bis 2030 zugesagt. Die Ankündigung erfolgte auf dem Amazon Smbhav Summit in Neu-Delhi und baut auf bereits knapp 40 Milliarden Dollar auf, die der Konzern bisher in das Land investiert hat. Der Tech-Gigant positioniert sich damit aggressiv im Wettrennen der Hyperscaler um den indischen Markt.

Die neuen Mittel zielen laut einer Mitteilung des Konzerns auf KI-gesteuerte Digitalisierung, Exportwachstum und neue Jobs ab. Bis 2030 soll die Initiative mehrere Millionen Arbeitsstellen generieren und 15 Millionen kleine Unternehmen mit KI-Benefits ausstatten. Amazon verknüpft die Strategie explizit mit Indiens nationalen Prioritäten zum Aufbau einer lokalen KI-Umgebung.

Fehlende KI-Infrastruktur als Chance

Indien entwickelt sich zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen für KI-Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum. „Eine große Lücke und damit eine bedeutende Chance liegt im Mangel an geeigneter Recheninfrastruktur für den Betrieb von KI-Modellen“, so Deepika Giri, Regional Head of Research für Big Data & AI bei IDC, gegenüber CNBC. Dieser Engpass öffnet Tech-Konzernen wie Amazon ein massives Geschäftsfeld.

Die Regionalisierung von KI-Technologie beschleunigt sich durch Handelsspannungen und Zölle. Länder in ganz Asien forcieren den Aufbau souveräner KI-Fähigkeiten, wobei Infrastruktur als zentraler Pfeiler dieser Strategien fungiert. Amazon baut in Indien bereits Fulfillment-Center, Rechenzentren und Zahlungsinfrastruktur unter der Tochter AWS aus.

Microsoft als direkter Konkurrent

Die Investition folgt kurz auf Microsofts Ankündigung, 17,5 Milliarden Dollar in Indiens KI-Infrastruktur zu pumpen. Big Tech beschleunigt somit den Push in den indischen Markt spürbar. Amazon betont seine 15-jährige Präsenz im Land als Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern.

Amit Agarwal, Senior Vice President für Emerging Markets bei Amazon, betont: „Wir freuen uns darauf, weiterhin ein Katalysator für Indiens Wachstum zu sein, während wir den Zugang zu KI für Millionen von Inder:innen demokratisieren“. Die Demokratisierung von KI-Zugang wird zum strategischen Narrativ im Kampf um Marktanteile in einer der bevölkerungsreichsten Nationen der Welt.