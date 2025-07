Anthropic soll bald 170 Milliarden Dollar wert sein – Verdreifachung in 6 Monaten

Anthropic steht kurz vor dem Abschluss einer Finanzierungsrunde zwischen 3 und 5 Milliarden Dollar, die das Unternehmen mit 170 Milliarden Dollar bewerten würde. Laut Bloomberg und FInancial Times führt Iconiq Capital diese Finanzierungsrunde an, wobei möglicherweise ein zweiter Lead-Investor hinzukommen könnte. Das Unternehmen befindet sich außerdem in Gesprächen mit dem Qatar Investment Authority und GIC, dem Staatsfonds Singapurs.

Die Investmentgruppe Iconiq Capital, die das Vermögen prominenter Tech-Milliardäre wie Mark Zuckerberg und Dustin Moskovitz verwaltet, hat Anthropic bereits ihre Bedingungen vorgelegt. Bei erfolgreichem Abschluss würde dieser Deal das vierjährige Startup zu einem der wertvollsten privaten Technologieunternehmen der Welt machen. Nur OpenAI (300 Milliarden Dollar), ByteDance (ca. 300 Mrd. Dollar9 und Elon Musks SpaceX (400 Milliarden Dollar) sind höher bewertet.

Starkes Wachstum treibt Bewertung

Der potenzielle Deal würde Anthropics Bewertung nahezu verdreifachen, die nach einer von Lightspeed Venture Partners angeführten Finanzierungsrunde über 3,5 Milliarden Dollar im März noch bei 61,5 Milliarden Dollar lag – ein Verdreifachung innerhalb von weniger als einem halben Jahr ist rekordverdächtig. Laut Financial Times hat sich der wiederkehrende Jahresumsatz des Unternehmens im Laufe dieses Jahres auf rund 4 Milliarden Dollar vervierfacht.

KI-Startups und große Technologiekonzerne befinden sich in einem aggressiven Wettbewerb um die Entwicklung modernster Tools und deren Vermarktung an Privatpersonen und Unternehmen. Diese Strategie erfordert enorme Investitionen, um die nächste Generation großer Sprachmodelle zu trainieren und zu betreiben.

Anthropics KI-Modelle der Claude-Reihe erfreuen sich vor allem im Vibe Coding größter Beliebtheit und sind etwa in den Apps von Coding-Startups wie Cursor oder Lovable verbaut. Im Coding schlägt das derzeitige Top-Modell Claude Opus 4 sogar die Top-Modelle der Konkurrenten Google und OpenAI.

Ethische Bedenken bei Finanzierungsquellen

Trotz Anthropics Selbstverständnis als sicherheitsbewusster KI-Modellentwickler hat CEO Dario Amodei kürzlich in einem von Wired berichteten Memo an seine Mitarbeiter eingeräumt, dass er „nicht begeistert“ sei, Gelder von Staatsfonds diktatorischer Regierungen anzunehmen. Um mit den enormen Kapitalanforderungen der KI-Modellentwicklung Schritt zu halten, sah sich das Unternehmen jedoch gezwungen, sich an Kapital aus dem Nahen Osten zu wenden.

„Leider denke ich, dass ‚Keine schlechte Person sollte jemals von unserem Erfolg profitieren‘ ein ziemlich schwieriges Prinzip ist, um ein Unternehmen zu führen“, schrieb Amodei in dem durchgesickerten Memo. Während Anthropic zuvor direkten Investitionen aus dem Nahen Osten widerstanden hatte, teilte Amodei seinen Mitarbeitern letzte Woche mit, dass das Unternehmen seinen Ansatz ändere und nun Investitionen aus dieser Region annehmen werde, obwohl dies „Diktatoren bereichern“ könnte.