ARX Robotics bekommt Speedinvest als Lead-Investor – und weitere 11 Millionen Euro

Das Münchner Defense-Tech-Unternehmen ARX Robotics hat seine Series-A-Finanzierungsrunde um weitere 11 Millionen Euro erweitert. Die Series-A-Extension wird von Speedinvest als Lead-Investor angeführt, HV Capital beteiligt sich ebenfalls an der Erweiterungsrunde.

Im April 2025 hatte ARX Robotics bereits eine 31-Millionen-Euro-Series-A unter der Führung von HV Capital abgeschlossen, an der sich auch Omnes Capital sowie die bestehenden Investoren NATO Innovation Fund und Project A beteiligten. Mit der nun abgeschlossenen Erweiterung erhöht sich das Gesamtvolumen der Serie A auf 42 Millionen Euro.

ARX Robotics mit Mini-Panzern unterwegs

ARX Robotics wurde 2022 von ehemaligen Bundeswehroffizieren in München gegründet und hat sich auf die Entwicklung autonomer unbemannter Bodenfahrzeuge (UGVs) spezialisiert. Das Unternehmen produziert modulare UGVs der Gereon-Serie sowie das KI-basierte Betriebssystem Mithra OS für militärische Fahrzeuge.

Die Systeme des Unternehmens sind bereits bei sechs europäischen Streitkräften im Einsatz. Nach eigenen Angaben hat ARX Robotics der ukrainischen Armee die größte westlich entwickelte UGV-Flotte bereitgestellt und wurde von der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) für eine EU-weite Innovationsinitiative beauftragt.

Speedinvest als strategischer Partner

Speedinvest, eine der führenden Venture-Capital-Gesellschaften Europas, übernimmt bei der Erweiterungsrunde die Rolle des Lead-Investors. Das Wiener Unternehmen investiert in europäische Tech-Startups in verschiedenen Entwicklungsphasen und verwaltet Assets von über 1 Milliard Euro.

„Europa braucht eine Re-Industrialisierung – getragen von einem innovationsgetriebenen, skalierbaren militärisch-industriellen Komplex“, erklärte Andreas Schwarzenbrunner, General Partner bei Speedinvest. „ARX Robotics ist strategisch positioniert, um Europas Verteidigungsfähigkeit und technologische Souveränität durch software-definierte, unbemannte Systeme entscheidend zu stärken.“

Verwendung der Mittel

Mit dem frischen Kapital plant ARX Robotics den europaweiten Aufbau weiterer Produktionsstandorte und strategischer Partnerschaften. Ein Fokus liegt auf der Serienfertigung vernetzter, taktischer UGV-Plattformen mit hoher Systemoffenheit.

Das Unternehmen will zudem sein Team erweitern, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz, Softwarearchitektur und Systemintegration. Erst kürzlich kündigte ARX strategische Partnerschaften mit Daimler Truck und Renk an.

„Mit der Erweiterung unserer Series A beschleunigen wir gezielt die Skalierung bestehender Strukturen und den Aufbau neuer Fertigungsstandorte in Europa“, sagte Marc Wietfeld, Gründer und CEO von ARX Robotics.

Marktumfeld

Die Nachfrage nach autonomen Verteidigungssystemen steigt vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und dem Wunsch europäischer Staaten nach strategischer Eigenständigkeit. ARX Robotics setzt dabei auf eine vollständig europäische Lieferkette und adressiert mit seinen Technologien die Modernisierungsanforderungen europäischer Landstreitkräfte.

Das Unternehmen schätzt, dass mehr als 50.000 NATO-Fahrzeuge mit seiner Technologie modernisiert werden könnten. Die Expansion nach Großbritannien mit einem Büro in London und einer geplanten Produktionsstätte ist bereits angekündigt.