„Assembled in Austria“: Holzkern holt Fertigungsschritte für neue Schmuck-Kollektion nach Hause

Das Wiener Scale-up Holzkern, bekannt für Uhren und Schmuck aus Naturmaterialien, setzt verstärkt auf lokale Veredelung. Nach einer „Made in Switzerland“-Uhr folgt nun die erste Schmucklinie, die in Österreich von Hand vollendet wird.

Am 11. Dezember 2025 launcht Holzkern zwei Suncatcher-Halsketten, die in Österreich in Handarbeit vollendet werden. Die neuen Produkte markieren einen Meilenstein in der Produktentwicklung des Unternehmens, das sich als Weltmarktführer für Designprodukte aus natürlichen Materialien positioniert hat.

Design und Entwicklung in Wien

Für CEO Georg Holzer ist dieser Schritt eine konsequente Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie. „Unsere gesamte Produktentwicklung – von der ersten Idee im Designprozess bis hin zur Qualitätskontrolle und Reparatur – findet in Wien statt“, erklärt Holzer.

Während Holzkern für die Beschaffung seiner vielfältigen Naturmaterialien weiterhin auf eine spezialisierte, internationale Lieferkette setzt, erfolgt der finale handwerkliche Schliff für die neuen Modelle erstmals direkt in Österreich. Dieser Schritt hin zum Label „Assembled in Austria“ wird vom Unternehmen als bedeutender Meilenstein gewertet. Er verbindet die bewährte internationale Beschaffung der Rohstoffe mit einer finalen Veredelung direkt am heimischen Standort.

Internationale Anerkennung durch NY Product Design Award

Bereits im November 2025 hat Holzkern den NY Product Design Award in Gold gewonnen. Ausgezeichnet wurde die Solaruhr Lauri, deren Zifferblatt mit einem echten Blatt der Pappel-Feige veredelt ist. Die Auszeichnung unterstreicht die internationale Anerkennung der innovativen Designs des österreichischen Unternehmens und bestätigt den Fokus auf außergewöhnliche Materialverarbeitung.

Vom Startup zum Weltmarktführer

Seit dem Start im Jahr 2016 hat sich Holzkern auf „Urlaubsgefühle für den Alltag“ spezialisiert. Das Konzept: Zeitlose Designprodukte, die natürliche Materialien wie Holz und Gestein mit Edelstahl oder Echtgold verbinden. Mit diesem Ansatz ist das Unternehmen laut eigenen Angaben mittlerweile zum Weltmarktführer in seiner Nische gewachsen.