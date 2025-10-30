Bending Spoons: Italienischer Resteverwerter des Web jetzt bei 11 Milliarden Dollar

Das italienische Software-Unternehmen Bending Spoons hat eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 270 Millionen Dollar abgeschlossen. Die Bewertung vor der Investition (Pre-Money-Valuation) beträgt 11 Milliarden Dollar. Die Finanzierungsrunde erfolgte einen Tag nach der Bekanntgabe einer Fremdfinanzierung über 2,8 Milliarden Dollar.

Bending Spoons ist dafür bekannt geworden, nicht ganz so erfolgreiche Internet-Unternehmen wie Evernote, Vimeo, WeTransfer, Meetup oder AOL zusammenzukaufen. Der große Plan dahinter ist offenbar, diese Firmen mit (noch) großer Reichweite auszuhöhlen und dann von Teams im Zusammenspiel mit Kerntechnologie (mit viel AI drinnen) effizient zu betreiben. Immerhin erreicht Bending Spoons mittlerweile 300 Mio. User weltweit, deren Daten man analysieren kann.

Details zur Finanzierungsrunde

An der Runde beteiligten sich die Investoren Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners und Fidelity Management & Research Company. Neben den 270 Millionen Dollar aus primären Eigenkapitalverkäufen umfasste die Transaktion auch 440 Millionen Dollar aus Sekundärverkäufen.

Insgesamt hat das Unternehmen seit seiner Gründung mehr als 600 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, darunter auch der Schauspieler Ryan Reynolds und Endeavor Catalyst.

Aggressives anorganisches Wachstum

Bending Spoons plant, die neuen Finanzmittel für die Weiterentwicklung proprietärer Technologien und KI-Fähigkeiten einzusetzen. Zudem sollen weitere Akquisitionen getätigt werden, um das Portfolio an digitalen Produkten für Verbraucher und Unternehmen zu erweitern.

Das 2013 gegründete Unternehmen ist für seine aggressive Übernahmestrategie bekannt. In den vergangenen zwei Monaten hat Bending Spoons Vereinbarungen zum Erwerb von AOL und Vimeo getroffen, die noch von Bedingungen abhängig sind. Zu den bisherigen Übernahmen zählen bekannte Anwendungen wie WeTransfer, StreamYard, Komoot, Meetup und Evernote. Insgesamt hat das Unternehmen über 50 Transaktionen durchgeführt.

Geschäftsentwicklung

Für das laufende Jahr rechnet Bending Spoons mit Umsatzerlösen von 1,2 Milliarden Dollar. Mitgründer und CEO Luca Ferrari bezeichnete die Finanzierungsrunde als Bestätigung der Arbeit des vergangenen Jahrzehnts und betonte die weiteren Wachstumspläne des Unternehmens.