CorWeave: AI-Cloud-Betreiber kauft Krypto-Miner Core Scientific um 9 Mrd. Dollar

Sie haben als erstes Unternehmen die neuen Blackwell-Chips von Nvidia operativ an den Start gebracht und machen schon wieder Schlagzeilen: Das AI-Infrastruktur-Unternehmen CoreWeave hat nun angekündigt, den Krypto-Mining-Betreiber Core Scientific für etwa 9 Milliarden Dollar in einer reinen Aktientransaktion zu übernehmen.

Die beiden Unternehmen haben zwar einen ähnlichen Namen und waren im Bitcoin-Mining-Geschäft unterwegs, aber hatten bisher geschäftlich noch nichts miteinander zu tun. Nun aber schluckt der eine Player den anderen.

Details der Übernahme

Die Transaktion sieht vor, dass Core Scientific-Aktionäre 0,1235 neue CoreWeave-Aktien für jede ihrer bisherigen Aktien erhalten. Dies bewertet Core Scientific-Aktien mit 20,40 Dollar je Aktie und entspricht einem Aufschlag von 66 Prozent gegenüber dem Kurs Ende Juni. Nach Abschluss der Übernahme werden ehemalige Core Scientific-Aktionäre weniger als 10 Prozent des Gesamtunternehmens besitzen.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Strategische Bedeutung

CoreWeave begründet die Übernahme mit erheblichen Kosteneinsparungen. Das Unternehmen gibt an, durch die Transaktion über 10 Milliarden Dollar an Leasingkosten über die nächsten 12 Jahre zu eliminieren. Zudem erhält CoreWeave direkten Zugang zu etwa 1,3 Gigawatt Stromkapazität in Core Scientifics Rechenzentren.

CEO Michael Intrator erklärte, der Besitz der hochleistungsfähigen Rechenzentren-Infrastruktur ermögliche es, die operative Effizienz deutlich zu steigern und zukünftige Expansionen zu entrisiken. CoreWeave schätzt jährliche Kosteneinsparungen von 500 Millionen Dollar bis 2027.

Marktreaktion und Bewertung

Die Aktien reagierten unterschiedlich auf die Ankündigung. Core Scientific-Aktien fielen um etwa 14,7 Prozent auf 15,48 Dollar, während CoreWeave-Aktien im vorbörslichen Handel um 4 Prozent nachgaben. Analysten von Cantor bezeichneten den Übernahmepreis als „zu niedrig“ und zeigten sich vom vereinbarten Kaufpreis „etwas enttäuscht“.

Hintergrund der Unternehmen

Beide Unternehmen haben ihre Wurzeln im Kryptowährungs-Mining, haben sich aber in Richtung KI-Infrastruktur neu ausgerichtet. CoreWeave, mit Sitz in New Jersey, vermietet hochmoderne Grafikprozessoren von Nvidia an große Technologieunternehmen für deren KI-Anwendungen. Das Unternehmen ging im März 2025 an die Börse und hat seitdem eine Marktkapitalisierung von etwa 75 Milliarden Dollar erreicht.

Core Scientific, gegründet 2017 und mit Sitz in Delaware, durchlief 2022 ein Insolvenzverfahren nach einem Kryptowährungs-Crash. Das Unternehmen betreibt Rechenzentren, die sowohl für Krypto-Mining als auch für KI-Verarbeitung genutzt werden können.

CoreWeave kündigte an, Core Scientifics Krypto-Mining-Geschäft mittelfristig möglicherweise umzuwidmen oder zu veräußern, da sich das Unternehmen auf KI-Anwendungen konzentrieren möchte.