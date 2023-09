Cyttraction: Startup bietet Kurse über Cybersecurity für Kids und Teens

Cybersecurity ist ein in der digitalen Welt äußerst wichtiges Thema, das viel Wissen verlangt. Schon Kinder und Jugendliche sind heute mit dem Thema konfrontiert. Damit Eltern sie vor den Gefahren im Netz schützen können, brauchen sie viel Bildung. Die IT-Expertin Carolin Desirée Töpfer aus Deutschland hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen das richtige Wissen zu vermitteln, und dafür das Startup Cyttraction gegründet. Die Jungfirma, die Online-Kurse rund um IT-Sicherheit anbietet, ist Anfang des Jahres von Tallinn nach Wien gezogen. Die Kurse drehen sich nun auch um Cybersicherheit für junge Menschen.

Kostenfreier Kurs für Schutz von Kids und Teens

„Cyttraction steht für Cyber + Attraction. Seit 2020 erforschen wir das Lernverhalten von Menschen zu Risiko-Themen. Angefangen hat alles mit IT-Sicherheit und der Idee, Menschen für Weiterbildungen zu begeistern anstatt sie zu zwingen (Attraction). Wir arbeiten an einer globalen Lern-Infrastruktur-Plattform“, erklärt Carolin Desirée Töpfer. Bislang drehten sich die Kurse vor allem um Erwachsene, unter anderem Unternehmer:innen oder Programmierer:innen. Die 4. Generation der Cyttraction Online-Kurse legt den Fokus nun auf Kinder und Jugendliche.

Die Kurse „Kids & Teens im Internet schützen“ sind dabei kostenfrei. Alle weiteren Cyttraction-Kurse orientierten sich jeweils an der Berufsbeschreibung und dem Heimatland der Teilnehmenden. Die Preise für die anderen Kurse rangieren von 75 Euro für Menschen, die Cybersecurity im Job und in der Familie lernen wollen, bis 600 Euro für Geschäftsführer:innen. Die Kurse bestehen aus Mini-Videos, in denen Carolin Desirée Töpfer selbst Wissen über IT-Sicherheit und komplexe Bedrohungslagen vermittelt.

Cyttraction zeigt Gefahren und Lösungen

Carolin Desirée Töpfer ist schon seit rund 20 Jahren im Bereich der Cybersecurity tätig und auch mit dem Thema Datenschutz bestens vertraut. Die Expertin verspricht, Informationen aus vertrauenswürdigen und sorgfältig geprüften Quellen zu liefern, wobei diese Quellen in den Kursen auch transparent angegeben werden. Teilnehmende sollen ganz nach ihrem Geschmack zwischendurch oder am Stück lernen können. Die neuen Kurse über Kids und Teens sind jeweils auf Österreich, Deutschland und die Schweiz zugeschnitten. Hier erhalten die Teilnehmenden Wissen über die jeweilige Lage, die Gefahren und Lösungen, um junge Menschen zu schützen.

Früher hatte Cyttraction den Sitz in Tallinn, doch aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Nähe zu Russland entschied sich Carolin Desirée Töpfer dazu, ihn zu verlagern, um in einem ruhigeren Klima arbeiten zu können. Nachdem sie in Wien als Chief Information Security Officer bei der APA gearbeitet hatte, sagte ihr die österreichische Hauptstadt sehr zu. „Hier findet sich ein starkes Startup-Ökosystem. Nicht nur gibt es viele Jungfirmen, es gibt auch viel Unterstützung durch die öffentlichen Stellen“, erklärt die Gründerin ihre Entscheidung.

Jungfirma ist zu 100 Prozent selbstfinanziert

Cyttraction ist nach eigenen Angaben zu 100 Prozent selbstfinanziert und in weiblicher Hand. Das Jungunternehmen ist in Deutschland, Österreich, Estland und den USA vertreten und betreut vor allem Kund:innen in Europa und den USA. Interessierte können hier mehr über die neuen Kurse lernen. Bei allen Cyttraction Kurs-Paketen kaufen Teilnehmende eine Mitgliedschaft für zwölf Monate, erhalten aber nur eine Rechnung. Einige Arbeitgeber übernehmen oder erstatten die Kosten für Online-Kurse.