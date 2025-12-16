DeepTech, Green Energy und AI: Das sind die Newcomer-Startups bei RankMyStartup

Während sich im offiziellen Ranking von Rank My Startup die bereits umsatzstarken Scale-ups wie fonio.ai oder Schrankerl ein Match um die Top-Positionen liefern, lohnt sich ein Blick in das Launchpad. Hier versammelt sich die nächste Generation, die oft noch unter dem Radar fliegt.

Wir haben die gesamte Liste unter die Lupe genommen und bieten einen kompakten Überblick über alle dort gelisteten Newcomer. Von DeepTech und KI über Green Energy bis hin zu neuen Ansätzen im Gesundheitswesen zeigt sich hier die volle Bandbreite der jungen Innovationslandschaft.

AI & DeepTech

ExtensityAI: Das Team baut eine Neuro-Symbolic-AI-Plattform für Forschung und Industrie. Ihr Framework kombiniert die Sprachfähigkeiten von LLMs mit logischem Reasoning und Faktenüberprüfung, um transparente und reproduzierbare Workflows zu schaffen und Halluzinationen zu verhindern.

Deepentix: Um das „Black Box“-Problem von KI zu lösen, verknüpft Deepentix generative AI mit der Struktur von Knowledge Graphs. Die Plattform erstellt aus unstrukturierten Dateien verifizierbare Graphen, sodass jede KI-Antwort mit spezifischen Quellenbelegen untermauert wird.

Mimirio: Das Startup fokussiert sich auf „Trusted AI“ für Unternehmen. Die Plattform verbindet interne Datensilos (wie E-Mails, Wikis oder CRMs) sicher und privat gehostet, um verlässliche Antworten auf Basis des eigenen Firmenwissens zu generieren, ohne dass Daten nach außen dringen.

Klartext AI: Aus der Forschung kommend, bietet Klartext AI Automatisierungslösungen für höchste Sicherheitsanforderungen. Der Fokus liegt auf Dokumentenverarbeitung und Wissensmanagement mittels Generativer KI und Wissensgraphen, wobei sich Projekte oft in wenigen Monaten amortisieren.

newsrooms: „ChatGPT schreibt wie eine KI. newsrooms schreibt wie du.“ Mit diesem Anspruch tritt das Startup als Text-Manufaktur an, die die eigene Sprache spricht. Der Fokus liegt auf Qualität und Performance, um automatisierte Texte zu erstellen, die nicht generisch wirken, sondern den individuellen Stil des Absenders treffen.

Branding5: Ein KI-basiertes Tool, das Unternehmen und Agenturen hilft, innerhalb weniger Minuten eine vollständige Markenanalyse, Positionierung und Wettbewerbsübersicht zu erstellen. Das System kombiniert hunderte Datenquellen für präzise Ergebnisse.

goai: Mit goai können Unternehmen in wenigen Minuten einen digitalen Telefon-Mitarbeiter erstellen. Dieser nimmt Anrufe rund um die Uhr entgegen, beantwortet Fragen und integriert sich nahtlos in bestehende Systeme wie CRMs oder Buchungstools.

GreenTech, Energy & Hardware

Flexdrill: Das Startup entwickelt ein kompaktes, modulares Bohrsystem, das Erdwärmepumpen auf kleinstem Raum ermöglicht (1m² Footprint). Damit wird die Energiewende auch in städtischen Gebieten und bei Sanierungen realisierbar, wo große Geräte bisher keinen Platz fanden.

Terraformer: Ermöglicht widerstandsfähige, CO₂-neutrale Kühlketten durch die dezentrale Produktion von Trockeneis mittels Solar- und Abwärme. Das Verfahren senkt Emissionen und macht Logistikunternehmen unabhängiger von fossilen Lieferketten und externen Zulieferern.

TAGBASE: Schützt Marken vor Produktfälschungen durch dynamische NFC-Authentifizierung. Jedes Produkt erhält einen Tag, der bei jedem Scan einen neuen Code generiert, der unmöglich zu klonen ist, und Kunden gleichzeitig Zugang zu exklusiven digitalen Inhalten bietet.

Social Cooling: Die FlexCo entwickelt mit TerraBreeze eine energieeffiziente, plug-and-play Klimaanlage ohne Installation, die den Stromverbrauch um bis zu 40 % reduziert und sich ideal für Büro-, Gewerbe- und öffentliche Gebäude eignet.

PropTech & Construction

Cloud NYNE: Das KI-Unternehmen erstellt aus LiDAR-Scans und Punktwolken automatisch präzise, native BIM-Modelle von Bestandsgebäuden. Das beschleunigt die Digitalisierung des globalen Gebäudebestands massiv und schafft die Datengrundlage für Sanierung und Kreislaufwirtschaft.

Propcorn: „Jeder m² zählt“: Dieses Tool hilft Eigentümern und Entwicklern, Baupotenziale auf Knopfdruck zu entdecken. Es liefert wichtige Einblicke für Nachverdichtung und Neubauprojekte – schnell, genau und verlässlich.

Constrct: Die Plattform denkt die Bau-Lieferkette digital – von der Bestellung bis zum digitalen Lieferschein. Durch den nahtlosen Datenfluss zwischen Bauunternehmen, Lieferanten und Logistik werden Abläufe schneller und CO2-Emissionen automatisch sichtbar gemacht.

Allimmo: Allimmo entwickelt eine KI-gestützte Matching-Plattform für den Immobilienmarkt. Ähnlich einer Dating-App werden Suchende und passende Objekte effizient zusammengebracht, was die Vermittlung beschleunigt und Kosten reduziert.

Health, Care & HR

Ordicall: Automatisiert den telefonischen Patientenservice für Arztpraxen, PVZs und MVZs. Der KI-Telefonassistent nimmt Anrufe entgegen, beantwortet häufige Fragen, erfasst Patientendaten strukturiert und entlastet medizinisches Personal

Pflegenavi: Modernisiert den Pflegesektor mit einer Cloud-Plattform zur Verwaltung von Bewohnergeldern. Das System ersetzt manuelle, bargeldlastige Prozesse in Pflegeheimen, reduziert den administrativen Aufwand um bis zu 90 % und erhöht die Transparenz für Angehörige.

Lynxia: Eine KI-gestützte SaaS-Plattform für Versicherungen, die die Schadenbearbeitung automatisiert. Sie ermöglicht es Versicherern, Ansprüche innerhalb eines Tages zu prüfen (Audit-Grade AI), unterstützt über 100 Sprachen und lässt sich ohne Systemmigration integrieren.

Nejo: Ist eine KI-Suchmaschine für Jobs, die über Jobtitel-Matching hinausgeht. Nutzer können per Chat, CV-Upload oder intelligenter Suche passende Karrierewege entdecken, die basierend auf ihren individuellen Fähigkeiten vorgeschlagen werden.

People Recruitment Tools: Das zentrale KI-Tool für die internationale Fachkräfterekrutierung. Die Software unterstützt Unternehmen und Agenturen dabei, den Prozess der globalen Talentsuche effizienter und datengestützt zu gestalten.

Lessonice: Das Tool verwandelt „Lessons Learned“ in Daten. Es analysiert Fehler und Feedback in Teams objektiv und in Echtzeit, um Blinde Flecken zu identifizieren und die Fehlerquote in Unternehmen messbar zu senken.

FinTech, Legal & Services

gravitrade: Die Plattform für alle, die mit System investieren wollen. Nutzer können mühelos eigene automatisierte Trading-Strategien erstellen, Wertpapiere entdecken und ihr Portfolio überwachen – ideal für den datenbasierten Handel.

FirmaDigital: Ermöglicht die Gründung einer GmbH oder FlexCo zu 100 % online. Von der Vertragserstellung bis zur digitalen Unterschrift wird der Prozess rechtssicher, transparent und ohne Papierkram abgewickelt, begleitet von Partnerkanzleien.

INDIMA: Eine digitale Plattform zur Bewertung internationaler Bildungsabschlüsse. INDIMA macht ausländische Qualifikationen transparent und vergleichbar, um Universitäten und Arbeitgebern schnelle und konsistente Entscheidungen zu ermöglichen.

OwnerChip: Verwandelt Produkte in Erlebnisse: Egal ob Luxusartikel, Sammlerstück oder bedeutungsvolles Objekt – OwnerChip ermöglicht es, physischen Gegenständen eine digitale Identität und Story mitzugeben.

Fastrecord: bietet eine KI-gestützte Plattform zur zentralen Verwaltung von Ausgaben, Belegen und Rechnungen. Unternehmen, Selbstständige und Teams können damit ihre Finanzdokumente automatisch erfassen, strukturieren und analysieren.

Das Launchpad wächst stetig und bildet die Vielfalt der aktuellen Neugründungen ab. Auch ohne veröffentlichte Umsätze zeigt die Liste, an welchen Themen derzeit gearbeitet wird – von der Nischenlösung bis zur breiten Plattform-Technologie. Für Gründer:innen, die selbst noch unter dem Radar fliegen, steht die Tür offen: Die Registrierung auf Rank My Startup ist der erste Schritt zur Sichtbarkeit. Und sobald die ersten Kennzahlen verifiziert sind, erfolgt der automatische Aufstieg in das offizielle Ranking, um sich mit den Besten der Branche zu messen.