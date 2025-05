Die Startup-Welt hat einen neuen Star: die Wärmepumpe

Während es die in den Vorjahren gefeierten Player der wie Northvolt, Climeworks oder zahlreiche Solar-Unternehmen dieses Jahr durchbeutelt, hat die CleanTech-Welt 2025 dennoch einen neuen Star zu feiern: die Wärmepumpe. Bisher unscheinbar neben Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern dahingefahren, kann sie 2025 nach einem durchwachsenen Vorjahr ordentlich glänzen – und mit ihr einige Startups, die stark auf sie setzen.

Zur Logik des Wärmepumpen-Markts: Sie soll mittelfristig Öl- und Gasheizungen ersetzen und so mit Strom aus erneuerbaren Energien anstatt mit fossilen Energieträgern im Sinne des Kampfes gegen die Klimakrise Heim und Büro erwärmen. Das ist gerade in Bestandsimmobilien wie Mietwohnungen natürlich eine Mammut-Aufgabe – und deswegen braucht die Wärmewende auch staatliche Förderungen, um schneller voranzukommen.

Jährliche Wachstumsrate von 18% in Europa

Bei Förderungen gab und gibt es in Deutschland und Österreich ein Hin und Her: Nach dem drastischen Absatzrückgang von 46 Prozent im Jahr 2024 auf nur 193.000 Einheiten (gegenüber 356.000 in 2023) prognostiziert der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) für 2025 in Deutschland einen Absatz von rund 260.000 Wärmepumpen. Dies entspricht einem Wachstum von 35 Prozent gegenüber 2024. Denn die Bundesförderung effizienter Gebäude (BEG), bei der bis zu 70% der Kosten für eine Wärmepumpe gefördert werden können, zeigt wieder steigende Antragszahlen.

In Österreich wurden massive Förderungen aus den Vorjahren unter der neuen Schwarz-Rot-Pink-Regierung in Folge des Sparprogramms drastisch zurück gestrichen („Raus aus Öl und Gas“ sowie der Sanierungsbonus wurden Ende 2024 abrupt gestoppt). Das Programm “Sauber Heizen für Alle” konzentriert sich weiterhin auf einkommensschwache Haushalte und kann bis zu 100 Prozent der Kosten übernehmen. Die Registrierung läuft seit 2. Jänner 2025 bis Ende des Jahres.

Insgesamt wird für Europa ein stark steigender Wärmepumpen-Markt vorhergesagt: Der gesamteuropäische Markt für Luftwärmepumpen wurde 2024 auf 16,9 Milliarden Dollar geschätzt und soll mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,8 Prozent bis 2034 wachsen. Deutschland allein soll bis 2034 einen Marktumfang von 17 Milliarden Dollar erreichen, heißt es bei Global Market Insights. Insofern gibt es als gute Gründe, warum in einem solchen Umfeld auch Wärmepumpen-Startups gedeihen.

Ecop: Industrielle Wärmepumpen als Millionen-Investment

Das Wiener Startup Ecop konnte in einer der größten Tech-Finanzierungsrunden des Jahres 10,5 Millionen Euro einsammeln. Hauptinvestor ist der deutsche Pumpen- und Armaturenhersteller KSB, der knapp 20 Prozent der Anteile erwarb und das Unternehmen damit mit rund 50 Millionen Euro bewertet.

Ecop, 2011 von Bernhard Adler gegründet, spezialisiert sich auf industrielle Großwärmepumpen mit thermischen Leistungen zwischen 500 Kilowatt und 10 Megawatt. Die patentierte Rotationstechnologie des Unternehmens ermöglicht durch spezielle Gasgemische einen effizienten Betrieb bei Temperaturen bis zu 200°C. Besonders energieintensive Branchen wie die Papier-, Textil- und Nahrungsmittelindustrie sowie Fernwärmenetze profitieren von dieser Technologie.

Mit dem 20-köpfigen Team plant Ecop den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Weiterentwicklung des neuen Rotordesigns zur Serienreife. Eine weitere Finanzierungsrunde ist für September 2025 geplant.

Lambda: Wachstum durch strategische Übernahmen

Das Tiroler Unternehmen Lambda, gegründet von Florian Entleitner und Florian Fuchs, verfolgt eine Konsolidierungsstrategie im deutschen Markt. Die Lambda Wärmepumpen GmbH übernahm vollständig das hessische Unternehmen Energiereform, das bereits zuvor als Vertriebspartner fungierte.

Die Übernahme zielt auf eine verbesserte Marktposition durch optimierte Logistik und kürzere Reaktionszeiten im technischen Support ab. Clemens Hill, der bisherige Geschäftsführer von Energiereform, behält seine Position, während die Marke Energiereform erhalten bleibt, um bestehende Kundenbeziehungen zu sichern.

Kern der Integrationsstrategie ist der Ausbau des zentralen Lagers in Hünfeld zur Verbesserung der Produktverfügbarkeit und Verkürzung der Lieferzeiten. Lambda positioniert sich damit gegen aggressive Markteilnehmer wie Enpal oder 1Komma5° im deutschen Markt.

Heizma: Digitaler Vertrieb als Wachstumsmotor

Das 2024 gegründete Wiener Startup Heizma von Michael Kowatschew, Alexander Valtingojer und Valentin Perkonigg zeigt, wie schnell digitale Geschäftsmodelle im Wärmepumpenbereich skalieren können. Bereits im ersten Jahr erreichte das Unternehmen ein Auftragsvolumen von etwa 12 Millionen Euro durch perfektionierten Online-Vertrieb für Wärmepumpen und PV-Anlagen.

In einer aktuellen Finanzierungsrunde sammelte Heizma 2,5 Millionen Euro Eigenkapital ein, ergänzt durch 3 Millionen Euro Fremdkapital und Förderungen. Zu den Investoren zählen prominente Namen wie Bernhard Niesner (Busuu) und Felix Porsche (FAP Beteiligungen). Die Post-Money-Bewertung liegt bereits bei etwa 20 Millionen Euro.

Heizma strebt eine Transformation zum „5-in-1-Anbieter“ an, der Wärmepumpe, PV-Anlage, Batterie, Wallbox und Energiemanagement aus einer Hand anbietet. Für 2025 plant das mittlerweile 70-köpfige Unternehmen einen Umsatz von 24 Millionen Euro, der bis 2027 auf 100 Millionen Euro steigen soll.

Fazit

Die drei Unternehmen demonstrieren die Vielfalt des Wärmepumpenmarktes: von hochspezialisierten Industrielösungen über strategische Marktkonsolidierung bis hin zu digitalisierten Vertriebsmodellen. Der Sektor profitiert von regulatorischen Vorgaben, steigender Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen und der Notwendigkeit, fossile Brennstoffe zu ersetzen.