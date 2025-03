Edge AI: KI-Modelle müssen nicht zwingend bei Big Tech in der Cloud laufen

Viele Unternehmen haben für sich erkannt: Der Einsatz von AI-Modellen ist jetzt und in Zukunft Business-kritisch, weil man letztendlich immer mehr Geschäftsprozesse an LLMs auslagern kann und sogar mancherorts bereits Arbeitskräfte einspart. Was viele Unternehmen, gerade in Europa, aber nicht wollen: Die KI nun auch noch in den Clouds von Big Tech laufen lassen.

Unter anderem deswegen gewinnt so genannte Edge AI zunehmend an Bedeutung. Gemeint ist dabei eine Technologie, die künstliche Intelligenz direkt auf Geräten am Rand eines Netzwerks (ebe den Edge-Geräten) ausführt, anstatt Daten zur Verarbeitung in zentrale Cloud-Server oder Rechenzentren zu senden. Diese Kombination aus KI und Edge Computing ermöglicht die lokale Verarbeitung von Daten dort, wo sie erzeugt werden.

Startups wie etwa Liquid AI mit Wurzeln in Österreich (mehr dazu hier) arbeiten an Foundation Models, die so schlank sind, dass sie auf Geräten direkt beim Endnutzer (z.B. einer Firma) laufen können. Richtig eingesetzt, können auch sehr leistungsstarke AI-Modelle wie jene von DeepSeek lokal laufen, ohne Daten an eine Cloud senden zu müssen.

„Auswertung von KI-Daten am Ort ihrer Entstehung in vielen Fällen die bessere Lösung“

Auch bei Dell Technologies hat man den Bedarf an Edge AI erkannt – aus überraschendem Grund. „Die Datenmengen, die von KI-Systemen verarbeitet werden, sind oft so groß, dass sie zur Analyse nicht in ein zentrales Rechenzentrum oder eine Public Cloud geschickt werden können“, heißt es in einer Aussendung. „Zum einen verzeihen zeitkritische Arbeitsabläufe keine Verzögerungen, die eine solche Übertragung automatisch mit sich bringen würde. Zum anderen wären die Kosten dafür viel zu hoch. Deshalb ist die Berechnung und Auswertung von KI-Daten am Ort ihrer Entstehung in vielen Fällen die bessere Lösung.“

Laut Chris Kramar, Director und General Manager OEM Solutions DACH bei Dell Technologie, gibt es eingie wichtige Punkte, die für Edge AI sprechen, und zwar folgende: