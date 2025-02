Egym: Fitness-Unicorn startet Kooperation mit Wiener Startup Trackbar

Trackbar, ein Wiener Startup, das IoT-Geräte für die Fitness-Industrie entwickelt, startet eine Kooperation mit dem deutschen Unicorn Egym. Die beiden Jungunternehmen, die sich der Digitalisierung von Fitnessstudios verschrieben haben, kooperieren künftig noch stärker und geben Studiobetreibern mehr Optionen für ihre bestehende Infrastruktur. Ab sofort können Studios ihre vormals analogen Kraftgeräte, die sie mittels der Trackbar-Lösung nachträglich digitalisiert haben, nahtlos in das Egym-Ökosystem integrieren.

Egym ist 2024 zum Unicorn geworden

Im Jahr 2019 ist Trackbar an den Start gegangen. Basierend auf seiner proprietären Hardware bietet das Startup eine umfassende Lösung für steckgewichtbasierte Kraftgeräte. Die Software-Suite der Jungfirma ergänzt diese Lösung, indem sie sich nahtlos in bestehende Studiomanagement-Systeme integriert. Sie stellt Daten über eine einheitliche Benutzeroberfläche sowohl den Studios als auch ihren Mitgliedern zur Verfügung.

Egym ist ein Startup mit der Vision, den Gesundheitsmarkt von reaktiv zu präventiv zu wandeln. Das Jungunternehmen unterstützt Firmen dabei, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter:innen durch einfachen Zugang zu Fitness- und Gesundheitseinrichtungen zu fördern. Sie stattet diese mit intelligenten Fitnessgeräten und vernetzten digitalen Lösungen aus. Menschen aller Leistungs- und Fitness-Level sollen so ein individuelles, AI-gesteuertes Trainingserlebnis erhalten. Egypt ist erst im vergangenen September zum Unicorn geworden (wir berichteten).

Trackbar digitalisiert analoge Fitnessgeräte

Die beiden Jungfirmen wollen durch ihre Zusammenarbeit das Fitness-Erlebnis noch verbessern. Über die Trackbar-Bildschirme an den analogen Kraftgeräten und das codierte Armband melden sich Mitglieder wie von den Egym-Maschinen gewohnt am Trainingsgerät an. Die im Trainingsplan hinterlegten Übungen übernimmt das System und führt Mitglieder mittels Trainingskurve individuell durch die Übungen.

Nach Abschluss der Übung überträgt Trackbar die Ergebnisse in die Egym-Cloud. Das Mitglied bekommt alle Daten in Echtzeit in die Branded Member App eingespielt. Die Digitalisierung analoger Geräte soll auch die Erstellung KI-unterstützter Trainingspläne mit Egym Genius noch einfacher machen. Geräte, an denen Trackbar integriert ist, übermitteln Wiederholungszahl und Gewichtseinstellungen direkt an Egym Genius. Die händische Erfassung durch das Mitglied entfällt.

„Nahtloses, erstklassiges Trainings Erlebnis“

„Unsere Partnerschaft mit Trackbar ist ein Beispiel für die Vorteile unseres digitalen Ökosystems“, sagt Tino Tsolakis, Vice President Global Alliances & Partner Strategy von Egym. „Dank unserer offenen Plattform haben Studiobetreiber volle Kompatibilität, und Mitglieder genießen ein nahtloses, erstklassiges Trainings Erlebnis.“

Dazu Stefan Schade, Geschäftsführer von Trackbar: „Wir freuen uns, Studioinhabenden, die bereits die vielen Vorteile des Egym-Ökosystems nutzen, eine nahtlose Erweiterung ihrer digitalen Infrastruktur für bestehende Geräte anzubieten. Dank der offenen Plattform von Egym lässt sich die Aufrüstung analoger Kraftgeräte ohne zusätzliche Softwaresysteme realisieren, wodurch wir das Implementieren für Studiobetreibende besonders reibungslos gestalten und Mitglieder ein einheitliches Trainings-Erlebnis genießen.“