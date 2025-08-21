Eight Sleep: KI-Matratzen-Startup sichert sich 100 Millionen Dollar

Eight Sleep, ein Startup für KI-gesteuerte Matratzen, sichert sich 100 Millionen Dollar in einer Series-D-Finanzierungsrunde. Die von Founders Fund, Y Combinator, Valor Equity Partners und HSG angeführte Runde bringt die Unternehmensbewertung auf etwa 500 Millionen Dollar. Laut Decrypt beteiligen sich auch F1-Fahrer Charles Leclerc und McLaren-Racing-CEO Zak Brown an der Investition. Das 2014 von Matteo Franceschetti gegründete Unternehmen verzeichnet seit Markteinführung Verkäufe von über 500 Millionen Dollar.

Wassergekühlte Matratzenauflage mit KI-Steuerung

Erholsamer Schlaf dank AI? Das „Pod“-System von Eight Sleep nutzt wasserführende Schläuche in einem Matratzenaufsatz, um die Betttemperatur zwischen 13 und 43 Grad Celsius zu regulieren. Eingebaute Sensoren überwachen Herzfrequenz, Atmung und Herzfrequenzvariabilität, die ein KI-System namens Autopilot zur Echtzeitanpassung der Schlafumgebung verwendet.

Auch in Europa ist das KI-Schlafsystem erhältlich. Die Hardware-Preise beginnen in Österreich bei 3.149 Euro für die Matratzenauflage der Generation Pod 4 und steigen auf etwa 5.500 Euro für das neueste Gesamtsystem inklusive „Base“ – sprich Matratze. Zusätzlich fallen monatliche Abonnementgebühren zwischen 17 und 33 Euro an, um alle KI-Funktionen freizuschalten.

Eight Sleep hat prominente Anhänger:innen gewonnen, darunter die Tech-Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg sowie Schauspielerin Scarlett Johansson. Auch der Biohacker Bryan Johnson, der jährlich 2 Millionen Dollar für Anti-Aging-Maßnahmen ausgibt, schwört auf die KI-Matratze.

Kritik und Zukunftspläne

Trotz der Erfolge gibt es auch kritische Stimmen. In sozialen Medien berichten Kund:innen von Fehlfunktionen, die zum vollständigen Ausfall des Systems führen und sie mit einem teuren, nicht funktionierenden Bett zurücklassen. Andere melden Probleme mit Wasserlecks und Konnektivitätsstörungen. Die KI des Systems wird von einigen Nutzern als „Black Box“ bezeichnet, da sie keine transparenten Daten liefere. Auf Reddit wird das Produkt sogar als „aufgemotzte Wasserbettmatratze“ verspottet.

Mit der neuen Finanzierung plant Eight Sleep die Entwicklung eines „Sleep Agent“, einer KI, die Tausende nächtlicher Simulationen durchführen soll, um die Schlafqualität der Nutzer weiter zu verbessern. Das Unternehmen strebt zudem eine FDA-Zulassung für medizinische Anwendungen seiner Technologie an, insbesondere zur Behandlung von Hitzewallungen in den Wechseljahren und Schlafapnoe. Nach eigenen Angaben haben die KI-Modelle des Unternehmens bereits über eine Milliarde Stunden Schlafdaten verarbeitet.