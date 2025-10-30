Emmi AI, Otera, Blackshark.ai: 3 österreichische AI-Startups unter Europas Top 100

Immerhin drei österreichische Unternehmen haben es auf die Liste der Top 100 AI-Startups aus Europa geschafft, die das Tech-Medium Sifted, das von der Financial Times unterstützt wird, herausgegeben hat. Konkret sind es folgende Startups, die es in das Ranking geschafft haben:

Platz 35: Emmi AI (Linz, Total Funding: 15 Mio. Euro)

(Linz, Total Funding: 15 Mio. Euro) Platz 97: Otera (Innsbruck, Total Funding: 11 Mio. Euro, ehemals DeepOpinion)

(Innsbruck, Total Funding: 11 Mio. Euro, ehemals DeepOpinion) Platz 98: Blackshark.ai (Graz, Total Funding: 13,8 Mio. Euro)

In Bezug auf diese Startup-Liste wurden auch die erfolgreichsten VCs im AI-Bereich gelistet. Speedinvest aus Wien, die etwa in ARX Robotics (#18), Emmi AI (#35) und SpAItial (#60) investierten, landeten dabei auf Platz 15.

London führt als Standort mit 33 gelisteten Unternehmen, vor Paris (13) und Berlin (12). Anzumerken ist auch, dass mittlerweile sehr bekannte AI-Unternehmen wie Synthesia, ElevenLabs, Lovable und n8n nicht auf der Liste zu finden sein – ihre Skalierung schließt sie aus der Liste bereits aus, da sie bei der Bewertung bereits die Milliarden-Marke überschritten haben.

Wie wurde ausgewählt?

Sifted hat die AI 100 Liste durch eine Kombination aus datengestütztem Scouting und Expertenbeurteilung erstellt. Zunächst wurde im August 2025 eine Longlist aus europäischen AI-nativen Startups zusammengestellt, die spezifische Kriterien erfüllen mussten: Gründung ab 2018, Bewertung zwischen 25 Millionen und 999 Millionen US-Dollar, Unabhängigkeit und B2B-Fokus. Die Startups stammten aus 32 europäischen Ländern und wurden aus Sifteds eigener Datenbank sowie von Dealroom bezogen.

Für die Midlist von 175 Unternehmen wurden fünf gewichtete Metriken angewendet: Investorenstärke (30%), Gesamtfinanzierung (25%), letzte Finanzierungsrunde (20%), Zeit bis zur ersten Finanzierung (15%) und Mitarbeiterwachstum (10%). Jede Metrik wurde in einen Score von 0-10 umgewandelt und entsprechend gewichtet. Abschließend erfolgte eine Qualitätssicherung durch Sifted-Analysten, die Geschäftsmodelle überprüften, Daten standardisierten und mit Python-Skripten bereinigten. Die finalen 100 Unternehmen wurden kontaktiert, um ihre Informationen zu verifizieren und eine Umfrage auszufüllen.

Die Top 10

Die vorderen Plätze werden klar von Startups aus Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Spanien und Schweden dominiert: