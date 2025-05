eToro: 620 Millionen Dollar bei IPO – hohe Abhängigkeit von Crypto

Bei seinem Börsengang an der US-Technologie-Börse Nasdaq will das israelische Fintech eToro heute am 14. Mai ordentlich Kohle machen: Der Preis der zum Verkauf stehenden Aktien liegt bei 52 Dollar Startpreis, bedeutet: Bei 11,92 Millionen Aktien kann eToro am heutigen Mittwoch satte 620 Millionen Dollar einnehmen und die Firmenbewertung auf ungefähr 5 Milliarden Dollar. Die 10,4 Mrd. Dollar, die man bei einem Merger mit einer SPAC vor einigen Jahren erreichen wollte, werden aber unerreicht bleiben.

Der IPO von eToro gilt auch als Test für weitere Börsengänge aus dem Tech-Sektor: Als nächstes wollen etwa die US-Neobank Chime, der Stablecoin-Herausgeber Circle (USDC) oder Hinge Health an die Börse, auch weiteren Unternehmen wie Revolut werden IPO-Pläne nachgesagt.

Mit einem F-1-Prospekt vom 24. März 2025 macht eToro Group Ltd. den Weg für ein Nasdaq-Listing unter dem Kürzel “ETOR” frei. Ziel des 2007 in Tel Aviv gegründeten FinTechs ist es, „die globalen Märkte zu öffnen“ – mit einer Plattform, die Brokerage, Social-Network-Funktionen und Neo-Banking vereint. Nutzer können Aktien, ETFs, Devisen, Rohstoffe und – im Mittelpunkt – Krypto-Assets handeln, Smart-Portfolios anlegen oder mittels CopyTrader Strategien erfahrener Investoren spiegeln. Das Unternehmen bedient heute Kunden in 75 Ländern und 20 Sprachen.

Umsatzexplosion durch Krypto-Handel

Kennzahl 2024 2023 Δ Gesamterlös 12,64 Mrd. US-$ 3,89 Mrd. US-$ +225 % davon Krypto-Erlös 12,15 Mrd. US-$ 3,43 Mrd. US-$ +254 % Total Commission* 931 Mio. US-$ 639 Mio. US-$ +46 % Nettoergebnis 192 Mio. US-$ 15 Mio. US-$ > x12 * Gebühren- & Zinsumsatz, der direkt aus der Nutzeraktivität stammt.

Die Dynamik erklärt sich aus einem erneuten Krypto-Boom 2024: Der Umsatz aus dem Verkauf von Krypto-Assets an Kunden schoss auf 12,1 Mrd. US-$ hoch, während die entsprechenden Beschaffungskosten (Cost of Revenue) fast ebenso stark stiegen (11,8 Mrd. US-$) . Damit bleibt die Bruttomarge in diesem Segment dünn, doch eToro profitiert zusätzlich von Zinseinnahmen (197 Mio. US-$) auf Kunden-Cash und Margin-Positionen .

Im klassischen Geschäft mit Aktien, Rohstoffen und Devisen legte der Netto-Trading-Ertrag moderat auf 329 Mio. US-$ zu (+8 %) .

Nutzer: klein, aber zahlungskräftig

Funded Accounts (verifiziert, mit positiver Kontobilanz): 3,48 Mio. per 31. Dez 2024 (plus 0,44 Mio. J/J)

Assets under Administration: 16,6 Mrd. US-$ (2023: 9,6 Mrd. US-$)

Trades 2024: 571 Mio., davon 64 Mio. Krypto-Geschäfte

eToro zählt zwar „nur“ wenige Millionen aktive Anleger, hebt aber hervor, dass sich alteingesessene Kohorten wachstumsstark zeigen und bereits 36 % der Total Commission liefern .

Globale Märkte und Expansion

Europa und Großbritannien bleiben Kernregionen, doch eToro expandiert aggressiv:

Asien-Pazifik: Übernahme der australischen Investment-App Spaceship (Nov 2024) soll Marktanteile in Australien erhöhen

USA: Seit 2019 zuerst Krypto, inzwischen auch Aktien, ETFs und Optionen

Nahost: Launch in den VAE Ende 2023, weitere MENA-Länder geplant

Singapur: In-principle-Lizenz der MAS, Aktivierung 2025 geplant

Hauptrisiken vor dem IPO

Regulatorischer Flickenteppich – eToro steht unter Aufsicht zahlreicher Behörden (EU-MiFID, FCA, ASIC, FINRA u. a.). Gesetzesänderungen oder Lizenz-Auflagen könnten Produkte einschränken oder Kosten erhöhen Krypto-Volatilität & Bilanzrisiko – Das Umsatzwachstum basiert stark auf schwankenden Krypto-Aktivitäten; eToro agiert als Principal und trägt Preis- und Liquiditätsrisiken, insbesondere bei Derivate-Geschäften Marktschwankungen – Abrupte Kursbewegungen (“Liquidity Vacuum”) können dazu führen, dass Margin-Anforderungen oder Hedging-Strategien nicht schnell genug angepasst werden können Wettbewerb – Von Null-Fee-Brokern bis hin zu Krypto-Exchanges kämpfen zahlreiche Player um dieselbe Kundengruppe; Preisdruck und Marketingkosten bleiben hoch Cyber- und Betrugsrisiken – Angriffe auf Wallets oder Daten können zu Reputationsschäden und regulatorischen Strafen führen

Fazit

eToro geht mit einem beeindruckenden Umsatzsprung und soliden Gewinnen an die Börse. Dass über 95 % der 2024er-Erlöse aus Krypto-Geschäften stammen, macht das Geschäftsmodell jedoch anfällig für regulatorische Eingriffe und Marktzyklen. Wer auf eToro setzt, investiert in einen globalen Social-Trading-Vorreiter – aber auch in den Fortbestand des Krypto-Hypes und das Geschick des Managements, sich in einem schnell verändernden Regulierungsumfeld zu behaupten.