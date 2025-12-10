fiskaly übernimmt schwedischen Mitbewerber InfraSec

Das Wiener Scale-up fiskaly hat erneut einen internationalen Mitbewerber übernommen. Nachdem der Anbieter cloudbasierter Fiskalisierungs- und VAT-Compliance-Lösungen im vergangenen März die DF Deutsche Fiskal geschluckt hat (wir berichteten), folgt nun eine Akquisition in Schweden. fiskaly hat InfraSec Sweden AB übernommen. Dabei handelt es sich um eine ehemals hundertprozentige Tochtergesellschaft des schwedischen Kassensystem-Anbieters Yabie AB. Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der FDI-Genehmigung.

fiskaly weitet Aktivitäten in Schweden aus

Mit der Übernahme erweitert fiskaly sein Portfolio um eine schwedische cloudbasierte VAT-Compliance-Lösung und baut sein Angebot an Fiskalisierungs-Services in Europa weiter aus. Auf Basis der erworbenen lokalen Expertise will das Scale-up seine Aktivitäten in Schweden ausweiten. Laut fiskaly verfügt InfraSecs über ein tiefes lokales Verständnis für regulatorische Anforderungen. Das Unternehmen verfüge auch über die führende VAT-Compliance-Technologie für schwedische Kassensystem-Anbieter.

„Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Europas führender Anbieter digitaler VAT-Compliance-Lösungen zu werden. Indem wir die etablierte Lösung von InfraSec in unser Portfolio integrieren – und sie nun unabhängig von ihrer bisherigen Muttergesellschaft einem breiteren Markt zugänglich machen – ermöglichen wir noch mehr Händlern und POS-Anbietern den Zugang zu sicheren, skalierbaren und zukunftssicheren Fiskalisierungslösungen“, sagt fiskaly-CEO Johannes Ferner.

InfraSec-Services bleiben bestehen

fiskaly ist im Jahr 2019 an den Start gegangen. Inzwischen sind die Lösungen der Jungfirma in über einer Million Kassensysteme integriert. Das Scale-up ist in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich aktiv und hat mehr als 1.600 B2B-Kunden gewonnen. Dazu zählen große Handelsketten sowie führende POS-Anbieter wie orderbird, Lightspeed, SumUp und ready2order.

Für bestehende InfraSec-Kunden ändert sich nichts. Die Services bleiben unter fiskalys Führung nahtlos bestehen. Gleichzeitig profitieren sie künftig von einem einfachen Zugang zu weiteren europäischen Lösungen und Märkten innerhalb des fiskaly-Portfolios. „Unsere Geschäftspartner können sich weiterhin auf den zuverlässigen, intelligenten und stabilen Cloud-Service verlassen, den sie gewohnt sind. Gleichzeitig eröffnet uns die Integration in fiskaly und dessen europaweites Netzwerk ganz neue Möglichkeiten: Wir können neue Kundensegmente bedienen und gemeinsam die nächste Generation von Fiskalisierungslösungen für den nordischen Markt gestalten“, so Sven Hammar, CEO von InfraSec.

Der bisherige InfraSec-Eigentümer Yabie bleibt auch künftig Kunde der neuen fiskaly-Tochter, um eine reibungslose VAT-Compliance für seine schwedischen Aktivitäten sicherzustellen. „Wir sind überzeugt, dass die strategischen Interessen aller Parteien hier ideal aufeinander abgestimmt sind und daraus ein klarer Mehrwert für alle entsteht“, meint Siri Hyltén-Cavallius, CEO der Yabie Group.