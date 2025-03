fit2invest: Börsensimulator bietet Finanzbildung für Junge mittels Gamification

Der Ende 2024 gelaunchte Börsensimulator namens fit2invest will eine innovative Lösung für die wachsende Nachfrage nach Finanzbildung bieten. Auf der Plattform soll vor allem der neuen Generation ermöglicht werden, Börsenhandel risikofrei zu erlernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Herausgebracht wurde das Tool von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark in Zusammenarbeit mit der Universität Graz und dem Digitalberater Ascent.

Finanzbildung als zentrale Herausforderung

Das Aktienbarometer 2024 von Industriellenvereinigung, Aktienforum und Wiener Börse zeigt einen klaren Trend: Während bereits ein Fünftel der 16- bis 19-Jährigen in Wertpapiere investiert, nennen drei Viertel der Nicht-Investierenden mangelndes Finanzwissen als Haupthindernis. Diese Situation spiegle sich auch in der breiten Bevölkerung wider: Allein bei der Raiffeisen Bankengruppe Steiermark liegen laut dort tätigen Berater:innen etwa 10 Milliarden Euro auf Girokonten – Gelder, die durch Inflation kontinuierlich an Wert verlieren.

Realistische Simulation des Börsenhandels

Der neue Börsensimulator fit2invest soll Abhilfe schaffen. Er wurde laut den Entwicklern auf Basis historischer Marktdaten seit 1972 aufgesetzt, unter Berücksichtigung strenger regulatorischer Vorschriften und Sicherheitsaspekte entwickelt und soll Nutzer:innen verschiedene Anlagestrategien testen lassen. Es gehe laut Ascent darum, Investitionsentscheidungen in einem risikofreien Umfeld zu treffen und dazu detailliertes Feedback zu erhalten. Die Simulation berücksichtige reale Marktereignisse und vermittle fundamentale Prinzipien der Wertpapieranlage, heißt es per Aussendung.

Prinzipiell sei das Spiel zwar für junge Menschen konzipiert, doch auch ältere Finanzinteressierte sollen ihr Wissen anhand von virtuellem Kapital unter realistischen Bedingungen kostenlos testen können. Seit der Einführung Ende 2024 sollen auf fit2invest bereits mehr als 10.000 Investmentspiele absolviert worden sein, wobei mehr als 1.000 Nutzer:innen den Trainingsbereich aktiv nutzen würden.

Integration in die Finanzberatung

Ein weiteres Ziel der Plattform sei es, die klassische Finanzberatung zu ergänzen und Berührungsängste mit Wertpapierinvestments abzubauen. Roland Roitner, Veranlagungsexperte der Raiffeisen-Landesbank Steiermark und Mitentwickler von fit2invest, bestätigte, dass der spielerische Ansatz bei Kund:innen gut ankomme. Das Tool werde ihnen wärmstens empfohlen, stehe jedoch nicht ausschließlich Raiffeisen-Kund:innen zur Verfügung.

„Kund:innen erleben im Spiel realitätsnah die Wertschwankungen, sind jedoch häufig überrascht, wie gut Wertpapiere langfristig im Vergleich zum Sparbuch abschneiden“, so Roitner. Laut dem Experten sei durch den Einsatz von fit2invest die Abschlussquote im Wertpapier-Bereich gestiegen. Dabei würde nicht nur der kurzfristige Erfolg im Vordergrund stehen, sondern das Verständnis für langfristige Anlagestrategien und Marktmechanismen.

Risikoloser Zugang zu Kapitalmärkten soll Vertrauen bilden

Für Christoph Platzer, Geschäftsführer der Ascent Digital Services AT ging es bei fit2invest um Folgendes: “Indem Banken vor allem auch der Next Generation einen spielerischen und risikolosen Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglichen, lässt sich Vertrauen aufbauen.“ Laut ihm helfe Gamification dabei, eine Brücke zu unnahbaren und komplexen Themen zu schlagen.