„Können KI-Modelle wie Unterhosen wechseln“: fonio.ai CEO Daniel Keinrath

Die Gerüchteküche hat schon ordentlich gebrodelt, aber nun ist es raus: Das österreichische KI-Startup fonio.ai gibt bekannt, dass es in einer neuen Finanzierungsrunde 3 Millionen Euro eingesammelt hat. Unter anderem kommt mit Sequoia Scout einer der ganz großen Namen im VC-Business an Bord. Die Wachstumspläne sind nun enorm, und über alle dem schweben große Fragen in Sachen KI-Souveränität in Europa und AI-Blase. Über all das sprechen wir heute im Podcast mit Mitgründer und CEO Daniel Keinrath. Die Themen:

💰 €3M in 11 Tagen: Wie Fonio seine Angel-Runde mit Sequoia Scout und Business Angels blitzschnell abschloss – und warum bewusst auf niedrige Dilution gesetzt wurde

📞 KI am Telefon: Wie die Telefon-KI funktioniert, warum sie bei €9 statt €60-70 pro Stunde liegt und weshalb KMUs bis zu 40 % ihrer Anrufe verlieren

🎯 Akzeptanz und Grenzen: In manchen Branchen legen 50 % auf, in anderen nur 20 % – und warum komplexe Fälle die KI noch überfordern

🚀 Wachstumsziel €1M/Monat: Von aktuell €300.000 auf eine Million Euro monatlicher Revenue bis Mitte 2026

🔧 Omnichannel-Strategie: Warum Fonio von reiner Telefonie zu E-Mail, WhatsApp und CRM-Funktionen expandiert – und wie die Wissensdatenbank zum Kern wird

🇪🇺 Europa vs. USA: Warum über 70 % der KMUs kein CRM haben, weshalb Mistral AI nicht mithalten kann und wie Fonio gegen Salesforce und Microsoft antreten will

💭 KI-Blase oder echte Value Creation: Daniels Einschätzung, warum die KI-Bubble anders ist als die Dotcom-Ära – und welche Marktkorrektur trotzdem kommen könnte