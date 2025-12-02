Podcast

„Können KI-Modelle wie Unterhosen wechseln“: fonio.ai CEO Daniel Keinrath

Avatar, Avatar
fonio.ai CEO Daniel Keinrath.
fonio.ai CEO Daniel Keinrath.
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Die Gerüchteküche hat schon ordentlich gebrodelt, aber nun ist es raus: Das österreichische KI-Startup fonio.ai gibt bekannt, dass es in einer neuen Finanzierungsrunde 3 Millionen Euro eingesammelt hat. Unter anderem kommt mit Sequoia Scout einer der ganz großen Namen im VC-Business an Bord. Die Wachstumspläne sind nun enorm, und über alle dem schweben große Fragen in Sachen KI-Souveränität in Europa und AI-Blase. Über all das sprechen wir heute im Podcast mit Mitgründer und CEO Daniel Keinrath. Die Themen:

  • 💰 €3M in 11 Tagen: Wie Fonio seine Angel-Runde mit Sequoia Scout und Business Angels blitzschnell abschloss – und warum bewusst auf niedrige Dilution gesetzt wurde
  • 📞 KI am Telefon: Wie die Telefon-KI funktioniert, warum sie bei €9 statt €60-70 pro Stunde liegt und weshalb KMUs bis zu 40 % ihrer Anrufe verlieren
  • 🎯 Akzeptanz und Grenzen: In manchen Branchen legen 50 % auf, in anderen nur 20 % – und warum komplexe Fälle die KI noch überfordern
  • 🚀 Wachstumsziel €1M/Monat: Von aktuell €300.000 auf eine Million Euro monatlicher Revenue bis Mitte 2026
  • 🔧 Omnichannel-Strategie: Warum Fonio von reiner Telefonie zu E-Mail, WhatsApp und CRM-Funktionen expandiert – und wie die Wissensdatenbank zum Kern wird
  • 🇪🇺 Europa vs. USA: Warum über 70 % der KMUs kein CRM haben, weshalb Mistral AI nicht mithalten kann und wie Fonio gegen Salesforce und Microsoft antreten will
  • 💭 KI-Blase oder echte Value Creation: Daniels Einschätzung, warum die KI-Bubble anders ist als die Dotcom-Ära – und welche Marktkorrektur trotzdem kommen könnte

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen