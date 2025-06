froots holt frische 2,9 Millionen Euro Investment für WealthTech

Das Wiener FinTech-Unternehmen froots hat eine Finanzierungsrunde über 2,9 Millionen Euro abgeschlossen. An der Runde beteiligten sich sowohl neue als auch bestehende Investoren.

Die Finanzierungsrunde wurde von einer Mischung aus neuen und bereits etablierten Kapitalgebern getragen. Zu den bestehenden Investoren zählen prominente Namen wie Andreas Treichl, Georg Kapsch und Gina Goess, die erneut in das Unternehmen investierten.

Expansion in den Wealth-Management-Bereich

froots hat in den vergangenen Jahren sein Geschäftsmodell erweitert und sich neue Kundensegmente erschlossen. 2024 führte das Unternehmen „froots Wealth“ ein – ein Angebot für vermögende Privatkunden mit einem Mindestanlagekapital von 50.000 Euro. Das Serviceangebot umfasst Portfolio-Analysen, Depot-Transfers und steueroptimierte Spezialfonds.

Nach eigenen Angaben betreut froots inzwischen mehrere tausend Kunden und positioniert sich als Alternative zu etablierten Anbietern im Investmentmarkt.

Technologie- und Serviceoffensive geplant

Die frischen Mittel sollen primär in die technologische Infrastruktur und den Ausbau des Kundenservice fließen. Das Unternehmen hat bereits umfangreiche Überarbeitungen seiner digitalen Plattform vorgenommen – von der Registrierung über das Kundenportal bis hin zu Reporting-Funktionen.

CEO und Gründer David Mayer-Heinisch betont die Kombination aus digitaler Effizienz und persönlicher Betreuung als Differenzierungsmerkmal des Unternehmens. froots verfolgt dabei einen hybriden Ansatz zwischen automatisierten Prozessen und individueller Kundenberatung.

Marktpositionierung und Strategie

Das 2019 gegründete Unternehmen fokussiert sich auf langfristige Anlagestrategien und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Investoren. Mit der neuen Finanzierung will froots seine Marktposition im deutschen und österreichischen WealthTech-Segment weiter ausbauen.

Die Wealth-Tech-Branche verzeichnet weiterhin starkes Wachstum, da immer mehr Anleger digitale Lösungen für ihre Geldanlage suchen. froots konkurriert in diesem Umfeld mit etablierten Robo-Advisors und traditionellen Vermögensverwaltern.