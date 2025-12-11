Gemini 3: Wir treiben das Hype-LLM an seine Grenzen [AI Talk #56]

Die AI Talk Hosts ⁠⁠Jakob Steinschaden⁠⁠ (Trending Topics, ⁠⁠newsrooms⁠⁠) und ⁠⁠Clemens Wasner⁠⁠ (⁠⁠enliteAI⁠⁠, ⁠⁠AI Austria⁠⁠) tauchen heute tief in Gemini 3 von Google ein und probieren aus, was das aktuell beste KI-Modell in Sachen Coding, Bild und Video so hergibt – und wo die Limits liegen:

🔍 Gemini auf Platz 1 der Google-Suchtrends – Wie Google mit 650 Millionen monatlichen Usern ChatGPT Konkurrenz macht und warum Nano Banana im September den Durchbruch brachte

🎨 Nano Banana Pro für Business-Grafiken – YouTube-Thumbnails, Infografiken und Sujets in Minuten erstellen: „How to Train Your LLM“ als Praxisbeispiel mit Dreamworks-Style

📊 Komplexe Infografiken aus Podcast-Transkripten – Notebook LLM verwandelt dreiviertelstündige Gespräche in kindgerechte Clay-Animation-Grafiken, aber Achtung: Deutsch funktioniert noch nicht fehlerfrei

💻 Vibe Coding mit Canvas – Website-Prototypen per Sprachbefehl, aber Lovable liefert bessere Ergebnisse: Der AI-Talk-Website-Test im direkten Vergleich

🎬 Veo 3.1 animiert Bilder und Thumbnails – One-Shot-Animationen von Infografiken und Podcast-Sujets, inklusive korrekter Kleidung und Kameraschwenks, aber Gesichter werden verfremdet

📽️ Präsentationen automatisch generieren – 95%-fertige Slide Decks aus bestehenden Vorträgen plus externe Studien: Der Accelerate-Vortrag als Live-Experiment