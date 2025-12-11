Podcast

Gemini 3: Wir treiben das Hype-LLM an seine Grenzen [AI Talk #56]

Avatar, Avatar

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, ⁠newsrooms⁠) und Clemens Wasner (⁠enliteAI⁠⁠AI Austria⁠) tauchen heute tief in Gemini 3 von Google ein und probieren aus, was das aktuell beste KI-Modell in Sachen Coding, Bild und Video so hergibt – und wo die Limits liegen:

  • 🔍 Gemini auf Platz 1 der Google-Suchtrends – Wie Google mit 650 Millionen monatlichen Usern ChatGPT Konkurrenz macht und warum Nano Banana im September den Durchbruch brachte

  • 🎨 Nano Banana Pro für Business-Grafiken – YouTube-Thumbnails, Infografiken und Sujets in Minuten erstellen: „How to Train Your LLM“ als Praxisbeispiel mit Dreamworks-Style

  • 📊 Komplexe Infografiken aus Podcast-Transkripten – Notebook LLM verwandelt dreiviertelstündige Gespräche in kindgerechte Clay-Animation-Grafiken, aber Achtung: Deutsch funktioniert noch nicht fehlerfrei

  • 💻 Vibe Coding mit Canvas – Website-Prototypen per Sprachbefehl, aber Lovable liefert bessere Ergebnisse: Der AI-Talk-Website-Test im direkten Vergleich

  • 🎬 Veo 3.1 animiert Bilder und Thumbnails – One-Shot-Animationen von Infografiken und Podcast-Sujets, inklusive korrekter Kleidung und Kameraschwenks, aber Gesichter werden verfremdet

  • 📽️ Präsentationen automatisch generieren – 95%-fertige Slide Decks aus bestehenden Vorträgen plus externe Studien: Der Accelerate-Vortrag als Live-Experiment

  • ⚠️ Was noch nicht funktioniert – Zensur-Probleme bei Personenvideos, Produkt-Dschungel bei Google und fehlende deutsche Sprachqualität: Die Limits von Gemini 3 Pro

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

RankMyStartup.com

Steig' in die Liga der Top Founder auf!
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse
#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe

Weiterlesen